Sindaco Sala: "Su San Siro c'è la necessità di chiudere entro l'estate"

"No, non c'è un'accelerata, c'è la necessità di tenere dei tempi, che vuol dire arrivare a chiudere la cosa per l'estate". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto, a margine della presentazione della rassegna 'La Milanesiana 2025', a chi gli ha chiesto se ci sia una stretta sul futuro dello stadio San Siro in vista della conferenza dei servizi. "Sono estremamente convinto che se non si chiudesse la cessione, certamente almeno il Milan andrebbe a San Donato e l'Inter troverebbe un'altra soluzione - ha detto - Questo sarebbe il peggio per gli abitanti del quartiere, perché noi saremo costretti a mettere a frutto San Siro per non avere guai con la Corte dei Conti, e quindi faremo d'estate 'concerti a manetta', come si suol dire". Una ipotesi che, per Sala, "porterebbe a un grande disagio per la cittadinanza, mentre con San Siro nuovo e insonorizzato, al contrario, la promessa è che toglieremo concerti dalla Maura".