Simonelli, Supercoppa? Se non in Arabia ci sono altre proposte da estero

"Intanto per la Supercoppa, come tutti voi sappiate, gli arabi hanno il diritto di scegliere se farla. Noi abbiamo deliberato la formula 4, quindi è un loro diritto perché hanno due scelte sulle prossime quattro stagioni. Se da parte degli amici sauditi non ci dovesse essere la scelta di fare quest'anno la Supercoppa abbiamo altre possibilità allettanti per farla all'estero". Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, durante l'evento 'il Foglio a San Siro'. "So che è una cosa che ai tifosi non fa impazzire, perché tutti i tifosi avrebbero voluto vedere il derby Inter-Milan a San Siro anziché a Riad, però vi posso dire che intanto c'è un aspetto economico da non sottovalutare che comunque va a beneficio di tutto il calcio e non solo di chi partecipa alla finale. C'è poi un beneficio in termini di visibilità del nostro e giocare queste finali all'estero fa appassionare gli stranieri al nostro calcio. Ricordiamo che la Supercoppa è iniziata proprio con delle partite all'estero", ha concluso.