Calcio

Simonelli: "Serve rispetto per gli arbitri, risponderemo alla lettera della Lazio"

29 Dic 2025 - 13:08

"Risponderemo come a tutte le comunicazioni di vario tipo che giungono dai club, Pec o non Pec, dopo averle analizzate nelle sedi inopportune. Sul fatto che la credibilità del campionato sia minata, non mi trovo. Ci vuole rispetto per la classe arbitrale che svolge un ruolo delicato". Cosi' il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, replica alla lettera spedita dalla Lazio, dopo le proteste per le decisioni arbitrali a Udine, nella quale il club biancoceleste chiedeva un intervento della Lega per decisioni arbitrali che a suo dire minerebbero la regolarita' del campionato. "Non è mio compito quello di dissertare sui fatti tecnici - ha spiegato, a Radio Anch'Io Sport, Simonelli -. Ieri sera ho avuto modo di sentire il designatore Rocchi per gli auguri di buon anno e mi ha anticipato che domani sera su Open Var verrà data un'ampia e dettagliata spiegazione sul gol contestato dalla Lazio. Da presidente di Lega, non posso che confermare la totale fiducia nell'operato della classe arbitrale: metterla in dubbio mina fortemente, questo sì, la credibilità del sistema e non è tollerabile". "Ci può stare che un club si senta danneggiato da alcuni episodi, ma come sappiamo gli errori arbitrali fanno parte del gioco del calcio così come gli errori degli attaccanti, dei difensori e dei portieri e come tali vanno accettati senza pregiudizi - ha concluso Simonelli - Se poi si ritiene, come scritto nella lettera, che si tratta di "una sequenza di episodi che, per frequenza, natura e impatto, non è più archiviabile come casualità" allora il discorso è diverso. Se si sostiene che c'è un disegno dietro, la strada è quella della denuncia nelle sedi competenti". 

DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

Doppietta per Ronaldo

Stasera Roma-Genoa

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

Milan-Verona 3-0: gli highlights

Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Il ritorno di Calhanoglu

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

Barça, Araujo fuori dal tunnel: in gruppo dopo un mese di stop per motivi personali
Lazio, Sarri operato per una fibrillazione atriale: intervento perfettamente riuscito
Milan verso Cagliari: Leao corre in campo, Gabbia ci prova
14:43
Burundi, calciatore muore in campo dopo aver messo una moneta in bocca
14:25
Il mea culpa di Djimsiti dopo l'Inter: "Scusa Atalanta, errore mio"