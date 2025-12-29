Simonelli: "Pallone arancione? Scelta infelice, si tornerà al giallo o al bianco"

© Ufficio Stampa
di Stefano Ronchi
Ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha annunciato il dietrofront sul tanto criticato pallone arancione invernale della Serie A. "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo - ha spiegato durante l'intervista parlando anche delle difficoltà di visione della sfera da parte di alcuni spettatori -. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni".
"Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti - ha proseguito -. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco".