Simonelli: "Pallone arancione? Scelta infelice, si tornerà al giallo o al bianco"

Ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha annunciato il dietrofront sul tanto criticato pallone arancione invernale della Serie A. "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo - ha spiegato durante l'intervista parlando anche delle difficoltà di visione della sfera da parte di alcuni spettatori -. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni".