Simonelli: "Bluenergy Stadium esempio virtuoso, spero altri seguano Udinese"

"Quello che l'Udinese ha fatto fino ad ora raccoglie grande consenso, sono un esempio virtuoso di come una squadra possa fare delle cose al servizio non solo della squadra ma della comunità". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli nel suo saluto di introduzione in occasione della presentazione del progetto 'Energia in campo', la prima community energetica del calcio in collaborazione con l'Udinese calcio. "Il Bluenergy Stadium è un esempio non solo estetico ma di sostenibilità e di business. È uno dei pochi che siamo riusciti a fare, ma spero che molte società seguano l'esempio dell'Udinese. Stiamo cercando di ottenere un sostegno dal Governo, ma merito all'Udinese ancora di più per averlo fatto da soli", ha aggiunto il numero 1 della confindustria del pallone ricordando che è "uno stadio che ha avuto anche un riconoscimento dalla Uefa, visto che il 13 agosto ospiterà la finale di Supercoppa europea".