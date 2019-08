Diego Pablo Simeone lancia una proposta sull'ultilizzo della Var. "Mi piace il sistema, ci stiamo adattando alle nuove regole ma migliorerà ancora quando verrà gestito dagli ex arbitri. Non possono essere gli stessi che vanno in campo a gestire i video perché poi c'è il sospetto del 'non ti espongo a errori e tu fai lo stesso con me", ha sottolineato il tecnico dell'Atletico Madrid a La Nacion.