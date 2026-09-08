La Uefa pubblica un post col nuovo inno della Champions: rivolta dei tifosi

Forse non tutti ricordano che nella stagione 2024-25, in concomitanza col debutto della nuova formula del girone unico, la Uefa aveva fatto debuttare un nuovo inno della Champions League. La parola "nuovo" è però esagerata: la versione registrata da Tony Britten, autore anche dell'inno "originale", è solo un po' più rapida e focalizzata sulla voce rispetto alla musica che tutti conoscono molto bene sin dal 1992 che viene suonata prima delle partite europee.
Per annunciare l'inizio della Champions 26/27, la Uefa sui profili social ha pubblicato una clip con la musica che ha debuttato due stagioni fa e molti tifosi, credendo fosse un inno nuovo, hanno riempito di critiche il post: "Ridateci il vecchio inno", "Perché si è voluto migliorare un inno già così mitico?", "Rimettete l'inno originale, questo fa schifo" e così via.