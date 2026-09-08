La Uefa pubblica un post col nuovo inno della Champions: rivolta dei tifosi

Per annunciare l'inizio della Champions 26/27, la Uefa sui profili social ha pubblicato una clip con la musica che ha debuttato due stagioni fa e molti tifosi, credendo fosse un inno nuovo, hanno riempito di critiche il post: "Ridateci il vecchio inno", "Perché si è voluto migliorare un inno già così mitico?", "Rimettete l'inno originale, questo fa schifo" e così via.