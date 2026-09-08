Piotrowski come McTominay: aritmia benigna anche per il centrocampista dell'Udinese

Dopo Scott McTominay, operato con successo oggi al cuore, anche Jakub Piotrowski dovrà sottoporsi ad un intervento di ablazione dopo che gli esami svolti in seguito alla partita contro la Lazio hanno evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna
Il comunicato dell'Udinese
"Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro la Lazio, Jakub Piotrowski ha evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna. Il centrocampista polacco si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica".