Shevchenko attacca la Uefa: "Ucraina non benvenuta per motivi politici"

Il presidente della federazione calcistica ucraina Andriy Shevchenko ha risposto alla Uefa un giorno dopo una pesante sconfitta elettorale per l'ingresso nel Comitato esecutivo. In un comunicato, Shevchenko ha detto che lui e il suo paese "non erano i benvenuti" per entrare nel board della Uefa. L'ex stella del Milan e della Dinamo Kiev, vincitore del Pallone d'Oro 2004, ha ottenuto solo 15 voti delle 55 federazioni affiliate alla Uefa giovedì. Shevchenko aveva bisogno di almeno 28 voti per entrare nel Comitato esecutivo e oggi ha detto di aver ricevuto "chiari segnali che a causa di fattori politici" non avrebbe vinto. "Purtroppo, negli ultimi giorni, abbiamo ricevuto chiari segnali che - a causa di fattori politici - sia l'Ucraina che io personalmente non eravamo benvenuti nella leadership della Uefa", ha affermato Shevchenko in una dichiarazione pubblicata dalla federazione calcistica ucraina. Sheva non ha specificato le possibili ragioni politiche per i risultati delle elezioni, vinte da candidati provenienti da Spagna e Israele. Uno dei seggi serviva di fatto a sostituire proprio il predecessore di Shevchenko nell'organismo calcistico ucraino, l'ex presidente della Federcalcio ucraina Andrii Pavelko.