Playoff Serie C, il Palermo supera il Padova e torna in Serie B

Il Palermo è di nuovo in Serie B. I rosanero, reduci dalla vittoria per 0-1 nella gara d'andata, superano il Padova anche nel match di ritorno della finale Playoff di Serie C e si conquistano il ritorno in cadetteria, dalla quale mancavano dalla stagione 2018/19. A decidere il match è il rigore trasformato da Brunori al 25', mentre a spegnere definitivamente le ambizioni dei veneti è il rosso rifilato a capitan Ronaldo al 56', espulso per aver tirato una testata a un avversario. Nel finale stessa sorte anche per Pelagatti (doppio giallo), con il Padova che dunque chiude in 9. Festa grande per mister Baldini, per i 34.000 tifosi presenti al "Barbera" e per tutto il capoluogo siciliano.

© palermo f.c.