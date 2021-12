Serie B, il Lecce stende la Reggina ed è primo. Ok Benevento e Cremonese

16a giornata

I pugliesi vincono 2-0 e superano il Brescia per una notte. Vittorie anche per Benevento, Cremonese e Spal, 1-1 tra Frosinone e Ternana

Il Lecce vince ancora e si porta in testa alla Serie B. Nella sedicesima giornata, i pugliesi battono la Reggina 2-0 con le reti di Gargiulo e Majer e superano momentaneamente il Brescia, impegnato domani con il Monza. Nelle altre partite, successi importanti per Benevento, 2-1 al Pordenone grazie a Elia e Di Serio, e Cremonese, 2-0 a Cosenza firmato Strizzolo e Valeri. La Spal vince 2-1 a Crotone, il Frosinone pareggia 1-1 contro la Ternana.

BENEVENTO – PORDENONE 2-1

Il Benevento rimonta il Pordenone 2-1 e mette pressione alle prime della classe, confermandosi una delle principali contender per la promozione diretta. Le Streghe controllano il gioco nel primo tempo e chiamano Perisan all’intervento in tre occasioni. La partita si accende nel secondo parziale: i Ramarri passano in vantaggio al 53’ con Butic, che infila all’angolino sul preciso assist di Butic, scappato via sulla sinistra. I giallorossi però reagiscono e ribaltano il match in neanche due minuti: al 62’ Elia pareggia con un meraviglioso esterno destro rasoterra da fuori area, poco dopo Di Serio firma il 2-1 spedendo in rete l’assist di Lapadula in un contropiede a campo aperto. Nel finale Folorunsho si divora il possibile pari spedendo alto da pochi passi. Il Benevento trova la terza vittoria consecutiva e va a 28 punti, il Pordenone resta ultimo a 7.

COSENZA – CREMONESE 0-2

La Cremonese vince 2-0 sul campo del Cosenza e si conferma in piena zona play off. I calabresi partono subito bene e sfiorano il vantaggio dopo appena 4’, quando Caso calcia fuori il piattone sulla spizzata di testa di Gori. Al 34’ i lombardi passano avanti: Gaetano si libera sulla destra e mette un pallone teso sul secondo palo, Strizzolo sbuca alle spalle della difesa e appoggia in rete. La Cremonese trova il raddoppio a inizio ripresa con la splendida punizione di Valeri, un sinistro all’angolino sul palo del portiere. Il Cosenza non produce nulla nel finale e non riesce a ribaltare lo 0-2. I calabresi rimangono a 15, in piena lotta play out, mentre gli uomini di Pecchia ritrovano la vittoria e salgono a 26.

CROTONE – SPAL 1-2

Quarta sconfitta consecutiva per il Crotone, che cade in casa contro la Spal con un secco 2-1 e rimane nei bassifondi. Pronti via e i ferraresi passano all’Ezio Scida: Melchiorri porta avanti il pallone in contropiede e si costruisce lo spazio per il tiro, trovando la traiettoria perfetta per infilare nel sette l’1-0. I calabresi sprecano in contropiede e impegnano Pomini in più di un’occasione, ma non riescono a batterlo. In avvio di secondo tempo Mancosu svetta di testa sul calcio d’angolo di Esposito e spedisce all’incrocio dei pali per il 2-0. I rossoblù accorciano all’88’ con il nuovo entrato Kargbo, su cui Pomini stavolta non è impeccabile, ma non completano la rimonta e si fermano sull’1-2. La Spal sale a 20, Il Crotone resta nei bassifondi a 8.

FROSINONE - TERNANA 1-1

Tra le più avanti in classifica, rallenta il passo solo il Frosinone, fermato sull’1-1 in casa dalla Ternana. I ciociari partono bene e passano in vantaggio al 17’ grazie al solito Charpentier, che di testa spedisce all’angolino il cross teso dalla trequarti di Zampano. Il Frosinone però si complica la vita da solo con un’espulsione al 27’ di Gatti, che perde palla in difesa e atterra Donnarumma: già ammonito, riceve il secondo giallo. La Ternana prende il controllo del gioco e trova il pareggio al 51’ con Pettinari, che spedisce in rete una respinta corta di Ravaglia su tiro Koutsoupias. Nel finale Partipilo e Mazzocchi sfiorano il colpo del successo, ma il match termina 1-1. Il Frosinone arriva al quarto pareggio consecutivo e va a 25 punti, la Ternana sale a 22.

LECCE – REGGINA 2-0

Il Lecce non si ferma più e si regala una notte al comando della Serie B. I pugliesi stendono la Reggina (in crisi nera di risultati) 2-0 e superano il Brescia al comando, in attesa che le Rondinelle sfidino il Monza domani pomeriggio. I giallorossi cominciano con decisione e sprecano con Majer, che spedisce fuori da due passi una ribattuta sul tiro di Gargiulo rimpallato. Gli ospiti si fanno vedere con il pallonetto di Cortinovis alto. I padroni di casa passano al 27’ con Gargiulo, preciso nello spedire in rete l’ottima sponda di testa di Coda. Dermaku cerca il raddoppio di testa, ma Turati alza in corner. Il secondo gol arriva comunque al 61’, quando Majer si inserisce sul bel filtrante di Crisetig e solo davanti al portiere infila sotto la traversa il pallone del definitivo 2-0. Nel finale i calabresi spingono ma non riescono a bucare un attento Gabriel. Il Lecce vola a 31 punti e si gusta una notte da prima della classe, la Reggina incassa la quarta sconfitta consecutiva e si allontana sempre di più dalla lotta per sognare la Serie A.