Serie B: spettacolo Samp, 5-3 al Cesena. Vincono Reggiana e Cremonese

CESENA-SAMPDORIA 3-5

Al Manuzzi va in scena la partita dell'anno in Serie B: la Sampdoria batte 5-3 il Cesena al termine di un pomeriggio folle. La sfida è subito elettrizzante e il protagonista, nel bene e nel male, è Prestia, che al 13' firma il vantaggio di testa su calcio d'angolo, ma appena un minuto dopo realizza uno sfortunato autogol in spaccata. Il festival del gol continua, perché al 22' Meulensteen si gira in area dopo un'azione da corner e sembra completare la rimonta dei blucerchiati, ma passano cinque minuti e Adamo conclude al volo con una girata, battendo Silvestri. Lo show prosegue poi nella ripresa con il colpo di testa di Meulensteen, che da corner fa doppietta e 3-2 al 56'. Trascorrono appena 6' e arriva addirittura il poker con Tutino. Ma non è ancora finita: Kargbo, entrato poco prima del 4-2, segna il 4-3 battendo Silvestri, che si fa clamorosamente bucare sul primo palo da un cross del neoentrato in campo. Arriverebbe persino il clamoroso 4-4, ma il gol di Shpendi viene annullato per fuorigioco. All'88', la partita è chiusa: super contropiede di Tutino, che poi serve ad Akisanmiro il pallone del pokerissimo blucerchiato. Finisce male per il Cesena, che chiude anche in dieci per il rosso a Kargbo. Con questo successo, la Samp sale a 11 punti e aggancia proprio i romagnoli, al secondo ko di fila.