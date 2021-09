Serie B: tris Ascoli con l'Alessandria, Lapadula-show per il Benevento

SERIE B

I marchigiani vincono 3-1 in trasferta, i campani superano 4-1 il Cittadella con tripletta dell'attaccante

Convincente vittoria 3-1 dell’Ascoli ad Alessandria in questa quinta giornata del campionato di Serie B. Gli uomini di Sottil chiudono la partita nella prima ora di gioco con Dionisi, Botteghin e Collocolo, per i padroni di casa gol della bandiera di Palombi. Vittoria anche per il Benevento al Vigorito sul Cittadella: 4-1 con tripletta decisiva di Lapadula nella ripresa dopo il botta e risposta tra Acampora e Okwonkwo nel primo tempo. ipp

ALESSANDRIA-ASCOLI 1-3

Tutto troppo facile per l’Ascoli ad Alessandria: i marchigiani risolvono la pratica nella prima ora di gioco e si portano a dodici punti in classifica grazie alla quarta vittoria in cinque giornate. I piemontesi, invece, sono sempre più in crisi e non riescono ancora a ottenere il primo punto del loro campionato. Partita senza storia con l’Ascoli che colpisce dopo appena 11 minuti con Dionisi e replica al 38’ grazie a Botteghin. I padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi e anche nella ripresa faticano a reagire: è quindi la squadra di Sottil a chiudere i conti al 59’ con Collocolo, a nulla serve la rete della bandiera di Palombi al 68’.

BENEVENTO-CITTADELLA 4-1

Convincente vittoria per il Benevento in casa contro il Cittadella. Servono i primi tre lampi stagionali di Lapadula a risolvere la pratica dopo il botta e risposta tra le due squadre nel primo tempo. I campani si issano così a dieci punti in classifica, scavalcando proprio il Cittadella che incassa la seconda sconfitta in campionato e resta a nove. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio dopo appena cinque minuti con Acampora, ma Okwonkwo ristabilisce la parità al 13’. Nella ripresa Caserta butta allora nella mischia Lapadula ed è proprio l’attaccante a regalare il nuovo vantaggio al 70’ con la prima rete personale in stagione. L’ex Milan, scatenato, a quel punto non si ferma più e tra l’84’ e l’86’ firma altri due gol per la tripletta personale.