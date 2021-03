Serie B: è solo 0-0 tra Ascoli e Cremonese

L'ANTICIPO

Reti bianche al Del Duca, con i lombardi che sono più pericolosi e che si portano a casa un punto importante in chiave salvezza

Termina 0-0 l’anticipo della 30esima giornata di Serie B tra Ascoli e Cremonese, per un punto che fa più comodo ai lombardi. Primo tempo denso di emozioni al Del Duca, con un’occasione colossale per parte: una grande parata di Leali su Gaetano e un tiro alto di Bidaoui a porta vuota caratterizzano il match fino al 45’. La ripresa cala di ritmo. Buonaiuto spreca un’ottima opportunità, non inquadrando lo specchio tra i due pali ormai rimasto sguarnito.

La Cremonese poteva portare a casa l’intera posta in palio, ma alla fine si può comunque accontentare di un ottimo punto in classifica che le consente, a quota 36, di tenere a distanza la zona retrocessione, distante ora 8 punti. E proprio a 28 punti si porta l’Ascoli, ancora però non nella fascia della salvezza. Primo tempo divertente al Del Duca. Al 23’, azione straordinaria di Gaetano e tiro diretto all’incrocio dei pali che viene deviato in corner da una prodezza di Leali. Cremonese padrona del campo per gran parte del primo tempo. Al 35’ Valzania si presenta tutto solo davanti al portiere, ma il centrocampista preferisce l’assist al centro e non il tiro, agevolando così l’intervento successivo di Brosco. Al 40’ è clamorosa invece occasione per l’Ascoli: azione personale di Caligara e perfetto assist per Bidaoui che, dopo aver messo a sedere Ravanelli, calcia in curva a porta ormai vuota. Carnesecchi tira un sospiro di sollievo. Tre cambi a inizio ripresa per i lombardi, che sfiorano nuovamente il vantaggio al 53’: Buonaiuto scatta sul filo del fuorigioco e salta anche il portiere avversario prima di calciare verso la porta vuota, anche se il pallone non inquadra lo specchio. A 8’ dalla fine, Brosco è infine strepitoso nel negare una potenziale opportunità ancora per la Cremonese sul bel cross di Baez. Lo 0-0 si rivela il risultato finale.