Serie B, Reggina incontenibile: il Vicenza crolla 3-0, in gol anche Denis

SERIE B

I calabresi vincono e sorpassano la squadra di Di Carlo: l’autorete di Valentini e il diagonale di Edera aprono il match nei primi 6’, poi l’argentino lo chiude

Nella 33esima giornata di Serie B la Reggina compie un deciso passo verso la salvezza grazie al 3-0 sulla diretta concorrente Vicenza. I primi sei minuti sono entusiasmanti per i calabresi, perché Valentini incappa in un autogol al 3’ ed Edera raddoppia subito con un rasoterra a incrociare. I biancorossi provano a reagire, ma a inizio ripresa l’argentino Denis chiude i conti calando il tris prima del rigore parato da Nicolas a Giacomelli.

REGGINA-VICENZA 3-0

Un pomeriggio perfetto per la Reggina, con netta vittoria e tranquillo nono posto agguantato anche ai danni dello stesso Vicenza. L’inizio di match è veramente da incubo per i veneti, perché quando il cronometro è ancora lontano dall’andare in doppia cifra i padroni di casa gongolano già, forti di un rapido doppio vantaggio. La difesa biancorossa si scopre infatti subito sia sfortunata che disattenta, un aggettivo per ognuna delle due reti incassate. Il primo indizio matura ancora prima dei tre minuti di gioco, perché su un calcio d’angolo a sfavore Valentini devia il pallone di coscia accidentalmente nella propria porta. Al 6’, invece, un passaggio filtrante di Di Chiara trova Edera sul centro-sinistra, ma la retroguardia si muove davvero lentamente e lascia tempo e spazio alla punta dei calabresi per incrociare il rasoterra vincente. La squadra di Di Carlo raccoglie pian piano i cocci e prova a pungere, ma all’11’ della ripresa arriva il colpo dell’esperto Denis a chiudere i conti: l’argentino appena subentrato sfrutta un rimpallo al limite dell’area e sbilancia Grandi con la consueta freddezza. Al 30’ c’è infine l’enorme occasione dal dischetto per gli ospiti per il fallo di mano di Lakicevic, ma Nicolas para bene su Giacomelli. Giochi chiusi.