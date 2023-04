Serie B: la Reggina torna alla vittoria, 3-1 in rimonta al Perugia

SERIE B

La squadra di Inzaghi ribalta il risultato contro gli undici di Castori, serata da incubo per il portiere Gori

© italyphotopress Nel recupero della 29a giornata di Serie B la Reggina di Pippo Inzaghi torna a vincere, rimontando in trasferta 3-1 il Perugia. Vantaggio umbro al 24’ con il sinistro di Di Serio, poi arrivano i due errori del portiere dei padroni di casa, Gori: al 38’ si fa beffare dalla punizione di Hernani, e al 50’, sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato, blocca il pallone all’interno della linea di porta. Nel finale (85’) Canotto chiude la partita.

Torna alla vittoria la Reggina, che rimonta 3-1 il Perugia. Il primo quarto d’ora è un monologo degli undici di Castori, che schiacciano gli ospiti nella loro metà campo e girano bene il pallone alla ricerca dell’imbucata giusta. Al 14’ ci prova Di Serio, ma il suo sinistro è troppo strozzato, e viene bloccato da Colombi. Cinque minuti più tardi si fanno vedere anche gli amaranto, con il destro a incrociare di Bouah che viene salvato in corner da Gori. Gli umbri sono più in palla, e al 24’ stappano la partita: Di Serio parte dalla destra, si accentra al limite dell’area e fa partire il sinistro a girare che piega le mani di Colombi.

Gli undici di Inzaghi cercano di reagire, e al 38’ arriva l’1-1: punizione spettacolare di Hernani dai 35 metri, con il pallone che rimbalza davanti a Gori e lo beffa sul suo palo. La partita è piuttosto intensa, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi in parità. In avvio di ripresa la serata, già complicata, di Gori si trasforma in serata da incubo: al 50’ su un tocco di Di Chiara l’estremo difensore perugino blocca il pallone all’interno della linea di porta, e dopo un controllo del Var viene convalidato il 2-1 per i calabresi. Il vantaggio galvanizza la squadra ospite, che cresce in coraggio e fiducia, e riesce a contenere le folate umbre. Nel finale arriva anche il 3-1, con Canotto che si invola verso l’area avversaria, salta l’uscita disperata di Gori e insacca a porta vuota. Vince la Reggina 3-1, e sale a 45 punti in classifica. Rimane a 34 il Perugia, ancora in zona playout.