Serie B: Monza frenato dal Vicenza, è 1-1 al Brianteo

SERIE B

All’U-Power Stadium finisce 1-1 la sfida tra Monza e Vicenza, valida per il recupero della terza giornata di Serie B. I brianzoli si portano in vantaggio al 18’ con un colpo di testa di Maric; i veneti rischiano più volte di subire il raddoppio, ma il destro di Dalmonte vale l’1-1 al 57’. L’assalto finale della squadra di Brocchi non porta ad altri esiti. Il Monza sale al settimo posto a 14 punti; il Vicenza avanza a quota 8, a +1 dalla zona playout.

Monza e Vicenza si annullano a vicenda nel recupero della terza giornata di Serie B e si portano a casa un punto ciascuno, che non serve moltissimo a entrambe le formazioni in vista dei rispettivi obiettivi. Sono gli ospiti a creare la prima ghiotta occasione da gol: Bellusci salva in scivolata su Dalmonte, si alza un campanile ma il portiere Lamanna devia in corner con una prodezza. Nonostante il grande inizio dei veneti, i padroni di casa sbloccano il risultato al 17’: cross teso di Sampirisi dalla corsia destra, Maric si posiziona all’altezza del dischetto e di testa supera il portiere avversario. Poco dopo Dany Mota prova la gran conclusione a giro dopo aver recuperato palla; Perina si oppone molto bene. Quest’ultimo si ripete poi su una svirgolata di Da Riva.

Monza che si rende pericoloso anche a inizio ripresa, quando Perina devia in corner la conclusione insidiosa di Boateng. Neanche il tempo di battere il calcio d’angolo che il Vicenza trova il pareggio al 57’: Dalmonte avanza e fa partire un destro potente (anche se non irresistibile) che Lamanna non riesce a respingere. Sul fronte opposto, Boateng spedisce di poco sul fondo di testa. Al 70’ Dany Mota affonda sulla destra e calcia; il portiere avversario mette in angolo. L’ultima occasione del match arriva a 5’ dalla fine: Lamanna salva con un grande intervento su Meggiorini da due passi.