Serie B: l’Entella supera il Pescara 2-0, pari del Chievo a Pisa

SERIE B

Nella 23esima giornata di Serie B la Virtus Entella vince 2-0 in casa contro il Pescara e si rialza dopo il k.o. con il Frosinone, prima sconfitta per il nuovo allenatore degli ospiti Legrottaglie dopo due successi. De Luca porta avanti i liguri al 35’ dal dischetto, spiazzando Fiorillo. Altro rigore per l’Entella al 49', lo trasforma Rodriguez. Il Chievo pareggia 1-1 a Pisa. Meggiorini va a segno al 9’ in sforbiciata, al 56’ gli risponde Lisi.

VIRTUS ENTELLA-PESCARA 2-0

Al comunale di Chiavari si disputa un match con vista playoff per entrambe le squadre: i liguri hanno raccolto due punti nelle ultime tre gare. In ripresa gli abruzzesi che, dopo l’arrivo di Legrottaglie in panchina, hanno ottenuto due vittorie consecutive ma questa volta si devono arrendere, 2-0 fuori casa. La squadra di Boscaglia si rialza dopo la sconfitta contro il Frosinone. Con questo risultato l’Entella sale momentaneamente al sesto posto in classifica, a +2 sul Pescara. Nei primi minuti provano a sbloccare il match Mazzitelli da una parte e Galano dall’altra, ma i due non inquadrano lo specchio della porta. Partita combattuta a centrocampo e nessuna delle due squadre scopre il fianco alle iniziative degli avversari. Dopo la mezz’ora grande occasione per i padroni di casa: Rodriguez serve Dezi che centra il palo, la palla torna sul piede dello spagnolo che incredibilmente conclude alto. Al 35’ i padroni di casa sfruttano il momento positivo, Zappa nel tentativo di allontanare il pallone dall’area colpisce Mazzitelli ed è calcio di rigore. Dal dischetto destro a incrociare di De Luca che supera Fiorillo e fa 1-0. Nella ripresa Crecco devia con la mano una conclusione di Rodriguez ed è ancora penalty al 49’, lo batte stavolta lo stesso Rodriguez che la piazza all’angolino e raddoppia per i suoi. Doppio cambio per Legrottaglie che vuole un Pescara all’attacco, ma l’Entella controlla il match fino alla fine.



PISA-CHIEVO 1-1



Dopo questo pareggio casalingo il Chievo Verona conserva un punto in classifica di vantaggio rispetto al Pisa. I ragazzi di D’Angelo sono imbattuti da cinque turni, meno incoraggiante il dato statistico per il Chievo, ha vinto solo una delle ultime otto partite. All’Anconetani vanno subito in vantaggio gli ospiti, al 9’ cross di Giaccherini per Meggiorini (uscirà dieci minuti dopo per infortunio) che supera Gori con una sforbiciata mancina. Il partner d’attacco di Meggiorini, il colombiano Ceter, prova a raddoppiare con un colpo di testa e con un pallonetto salvato sulla linea da Caracciolo, non vanno a buon fine i suoi tentativi. Il Pisa alza il ritmo nel finale della prima frazione senza però creare grattacapi alla difesa clivense, nel secondo tempo invece gli ospiti riescono a essere più incisivi. Al 56’ Lisi raccoglie il passaggio corto di Pinato e invece di crossare tira in porta dalla distanza e sorprende Semper, 1-1. All’86’ i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Soddimo per un pestone su Leverbe. Sei minuti di recupero in cui non succede molto, le due squadre si accontentano del pareggio.