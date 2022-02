Serie B: Lecce al primo posto, il Brescia si salva nel finale

serie b

Basta un pari al Lecce per portarsi al comando solitario della classifica di Serie B dopo la 22esima giornata. Per i pugliesi 1-1 in casa contro il Benevento, che resta in zona playoff. Si salva invece nel finale il Brescia dopo una settimana turbolenta con l’esonero (poi rientrato) di Pippo Inzaghi: con l’Alessandria è 1-1 in extremis e Longo resta in zona retrocessione. Pareggio con lo stesso risultato anche tra Ascoli e Como. Getty Images

ASCOLI-COMO 1-1

Nel match tra le due squadre di metà classifica, botta e risposta con un gol per tempo: Tsadjout porta avanti i marchigiani al 17’, poi però Saric (entrato da poco) si fa cacciare con un rosso diretto al 60’ e allora il Como ne approfitta subito con il pareggio di Arrigoni dopo appena cinque minuti. Nel finale lombardi che ribaltano il risultato, ma il Var spezza la gioia degli uomini di Gattuso.

BRESCIA-ALESSANDRIA 1-1

Dopo una settimana molto turbolenta in casa Brescia, con l’esonero di Pippo Inzaghi poi rimangiato dal presidente Cellino, le Rondinelle si salvano nel finale contro l’Alessandria (ferma in zona retrocessione). La partita è equilibrata e serve allora un lampo di Corazza al 69’ per il sorprendente vantaggio dei grigi. Poi la squadra di Longo prova a congelare i ritmi mentre Inzaghi mette in campo una formazione molto offensiva caricando i suoi per l’assalto finale: gli sforzi vengono ripagati al minuto 89’ dalla rete di Moreo. Proteste nel finale dei padroni di casa per un presunto rigore non concesso.

LECCE-BENEVENTO 1-1

Un punto e primato solitario per il Lecce che si porta al comando della classifica a +1 su Cremonese e Pisa. Per il Benevento piccolo passo che rafforza la zona playoff. Derby del Sud di alta classifica che si apre con l’autogol di Calabresi al 13' che porta in vantaggio gli ospiti, pronta però arriva la reazione del Lecce che si concretizza nel finale di primo tempo con il pareggio di Strefezza.