Serie B: la Ternana si prende il derby con il Perugia  

SERIE B

I rossoverdi si impongono 1-0 al Liberati: decide il gol di Partipilo a fine primo tempo, Di Carmine sbaglia un rigore per gli uomini di Castori

© ipp Nella sesta giornata di Serie B, la Ternana vince il derby umbro con il Perugia: finisce 1-0. Al Liberati, decide la rete realizzata da Partipilo nel recupero del primo tempo, mentre precedentemente Di Carmine sbaglia un calcio di rigore (27') per la formazione di Castori. Con questo successo, gli uomini di Lucarelli salgono a 10 punti, agganciando il Cagliari in piena zona playoff e lasciando invece a quota 4 i biancorossi.

Il derby umbro si colora di rossoverde: al Liberati, la Ternana batte 1-0 il Perugia e entra in zona playoff nella sesta giornata di Serie B. Domenica perfetta per la formazione di Lucarelli, che prima evita di finire in svantaggio, poi sblocca prima dell'intervallo. Al 23', Coulibaly stende Casasola in area e Di Bello, dopo l'on-field review, concede il calcio di rigore agli ospiti: dal dischetto, però, Di Carmine si fa ipnotizzare da Iannarilli che respinge. Passata la paura, la Ternana passa nel corso del recupero: punizione di Palumbo e inserimento sul secondo palo di Partipilo, che da pochi passi insacca col sinistro bucando Gori. Inutile il forcing nel secondo tempo degli uomini di Castori: finisce 1-0, con la Ternana che si porta a 10 punti e aggancia il Cagliari. Lucarelli entra così in zona playoff grazie al terzo successo in campionato, il secondo di fila, mentre i biancorossi, che sognavano di agguantare proprio i rossoverdi, restano quartultimi a quota 4.