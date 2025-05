"Coach to Coach", scuola italiana per tecnici stranieri

Sarà presentato mercoledì a Pescara "Coach to Coach": si tratta di una iniziativa formativa per tecnici stranieri, nata dalla collaborazione tra Figc, Aiac e Pescara Calcio Academy. L'obiettivo è rafforzare l'identità e la diffusione internazionale del modello calcistico italiano attraverso un percorso culturale innovativo e multilivello. Alla presentazione, in programma mercoledì alle 11,30 presso l'Ekk Hotel di Città Sant'Angelo (Pescara), è prevista la partecipazione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, del presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e dei vicepresidenti Aiac, Giancarlo Camolese e Pierluigi Vossi, unitamente al presidente Pescara Daniele Sebastiani ed al direttore business development della Pescara Calcio Academy, Marco Arcese.