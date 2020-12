Serie B: la Spal mette la quinta, 1-0 all'Entella

SERIE B

La Spal si conferma inarrestabile e, nel posticipo della nona giornata di Serie B , centra la quinta vittoria consecutiva battendo 1-0 l'Entella . A Chiavari, dopo un buon primo tempo e una traversa colpita da Paloschi , la formazione di Marino vince grazie al colpo di testa al 59 'di Di Francesco su calcio d'angolo. Un successo che consente ai ferraresi di salire al secondo posto a -2 dalla Salernitana, agganciando a quota 18 Lecce ed Empoli. italyphotopress