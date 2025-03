Serie B: il Cosenza piega la Reggiana e continua a credere nella salvezza

Per tutto il secondo tempo la formazione allenata da Viali prova a spingere alla ricerca del pari. Poco dopo l’ora di gioco gli ospiti vanno ad un soffio dall'1-1, ma il sinistro rapido del neoentrato Vergara si stampa sul palo al 68’. Nei venti minuti finali i calabresi alzano il muro, con Kouan che compie un paio di salvataggi importanti per portare a casa i tre punti. Con questa vittoria per 1-0 il Cosenza sale a 25 punti, sempre in ultima posizione ma ora in scia al treno in lotta per non retrocedere. Sesta partita di fila senza successi per la Reggiana (tre sconfitte e tre pareggi), ferma a 31 punti.