Serie B: il Chievo batte 2-1 l’Entella ed è sesto, il Vicenza domina il Frosinone ma fa solo 0-0

SERIE B

Il Chievo supera in casa 2-1 l’Entella e sale al sesto posto della Serie B. I liguri sono solidi, vengono salvati più volte dal portiere Russo, ma nulla possono sulle reti firmate al 50’ da Ciciretti e al 54’ da De Luca. Brunori accorcia le distanze al 76’, ma non basta per evitare il ko. Niente da fare invece per il Frosinone, sorpassato in classifica proprio dai veronesi: finisce 0-0 a Vicenza. Un risultato che sta a stretto ai padroni di casa.

CHIEVO-ENTELLA 2-1

Secondo successo su due partite per il Chievo Verona in questo inizio di 2021. La formazione allenata da Aglietti batte 2-1 la Virtus Entella e sale in zona playoff. Padroni di casa particolarmente intraprendenti nella prima frazione del match. Al 9’ Ciciretti entra in area e serve con una ‘trivela’ Margiotta; spizzata area poi per De Luca che, di testa, non crea troppi problemi a Russo. Quest’ultimo deve però impegnarsi non poco al 18’, quando Ciciretti serve sulla destra Mogos, che mette al centro per De Luca: l’ex di turno si gira e calcia, impegnando il portiere avversario. Nel finale di primo tempo arriva una doppia occasione per clivensi: su un calcio d’angolo di Renzetti interviene di testa Obi, fermato da un grande intervento di Russo; ci prova poi ancora una volta De Luca, ma l’estremo difensore dell’Entella compie il secondo miracolo consecutivo. Le tante occasioni per il Chievo sono il preludio alle reti che decidono il match a inizio ripresa. Al 50’, infatti, una conclusione al volo di Ciciretti porta in vantaggio i veronesi sugli sviluppi di un corner di Renzetti; al 54’, poi, lo stesso autore dell’1-0 lavora un bel pallone al limite dell’area e serve sulla destra Rigione, il cui assist vale la zampata vincente di De Luca. Ciciretti centra in pieno il palo con un mancino potente dal limite e poco dopo, al 76’, Brescianini pesca alla grande Brunori, che si libera di Gigliotti e batte Semper, dimezzando le distanze. L’assedio finale non porta però alcun esito positivo per l’Entella affinché esca imbattuta dal Bentegodi.