Serie B: Dionisi e l’Ascoli rimontano il Lecce, Mancosu sbaglia un rigore al 90’

Prende il via con la sorprendente vittoria dell’Ascoli per 2-1 in casa del Lecce la 21a di Serie B. Ai salentini non basta la rete di Stepinski al 23’: dall’altra parte si scatena Dionisi, che ribalta il punteggio con i primi gol con la sua nuova maglia, al 28’ e al 57’. I padroni di casa non si arrendono e al 90’ guadagnano un calcio di rigore, ma Mancosu calcia alle stelle: i bianconeri festeggiano così la loro seconda vittoria di fila.