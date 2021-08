Sere B: il Perugia sbanca Pordenone, al Cittadella il derby veneto

SERIE B

Gli umbri vincono 1-0 con gol di Murano. Frare stende il Vicenza

Vittorie di misura nel sabato di Serie B. Nel tardo pomeriggio il Perugia si impone a Lignano, sul campo del Pordenone, per 1 a 0 e inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura nel campionato cadetto. Decisivo il gol di Murano nel recupero del primo tempo. In serata il Cittadella si aggiudica, sempre 1-0, il derby veneto contro un Lanerossi Vicenza troppo rinunciatario in avvio. Di Frare il gol vittoria a inizio ripresa. twitter

PERUGIA-PORDENONE 1-0

Inizia con una vittoria il ritorno in Serie B del Perugia. Gli uomini di Alvini si impongono 1-0 a Lignano Sabbiadoro, sul campo del Pordenone, con la rete di Murano in una partita ricca di emozioni. Gli umbri cominciano con coraggio e si fanno subito vedere con un tiro dal limite di Burrai, alto. I friulani prendono il controllo del campo con il passare dei minuti, senza tuttavia costruire occasioni. In chiusura di primo tempo gli ospiti si scatenano: Burrai colpisce la traversa con un tiro-cross su punizione, Kouan sfiora il palo con un diagonale di destro. Il gol del Perugia è nell’aria e arriva nel recupero, quando Murano trova il tocco vincente eludendo il fuorigioco della difesa avversaria sul colpo di testa di Santoro. Nella ripresa il Pordenone cerca con insistenza il pareggio: all’11’ Tsadjout stacca di testa da buona posizione ma trova il salvataggio del difensore Dell’Orco; a un quarto d’ora dalla fine un ispirato Folorunsho calcia di potenza una punizione da posizione defilata e colpisce il palo. Il Perugia si difende compatto e prova a colpire in contropiede, ma prima Lisi di testa e poi Bianchimano solo davanti al portiere falliscono il raddoppio. Gli ospiti rimangono in dieci all’86’ per l’espulsione di Kouan, che riceve il secondo giallo per un intervento in netto ritardo a centrocampo su Petriccione. L’assalto finale del Pordenone non produce risultati concreti: il Perugia vince 1-0 e si prende i primi tre punti.

CITTADELLA-VICENZA 1-0

Pochi sussulti nel derby veneto di scena al Tombolato. I padroni di casa si rendono pericolosi al quarto d’ora, quando Gargiulo schiaccia di testa un cross di Vita, trovando l’attenta risposta di Pizzignacco. Il Cittadella spinge ma non crea niente di clamoroso per tutto il primo tempo. In avvio di ripresa gli sforzi degli uomini di Gorini vengono premiati: sugli sviluppi di un corner, Frare spedisce all’angolino su tiro-cross di Vita e sblocca il risultato. Il Vicenza si scuote e al 65’ sfiora il pari con l’inserimento di Zonta, su cui è bravissimo Kastrati a opporsi con il corpo. Nel finale la squadra di casa sfiora il raddoppio, quando Bandini premia l’inserimento di Tavernelli, ma Pizzignacco salva in corner. All’84’ episodio da Var nell’area del Cittadella: Calderoni va giù sulla scivolata di D’Urso e Marcenaro fischia il rigore, salvo poi cambiare decisione dopo l’on field review e ammonire per simulazione il terzino dei vicentini. I padroni di casa sprecano poi un contropiede comodo con Tounkara, che non si coordina e calcia fuori da ottima posizione. Il match finisce quindi 1-0: il Cittadella comincia con un successo la sua corsa verso il sogno Serie A, mentre il Vicenza di Di Carlo dovrà lavorare sui suoi limiti in fase di costruzione offensiva.