Salernitana, furia Lotito su Ventura: "Sto pezzo de  m...", lui rassegna le dimissioni

SALERNITANA

Prima la sfuriata di Lotito, poi le dimissioni di Gian Piero Ventura. È finita nel caos la stagione della Salernitana. Il numero uno del club non aveva preso bene la sconfitta contro lo Spezia, che ha pregiudicato ai campani la possibilità di qualificarsi ai playoff di Serie B ed era stato immortalato in un video, diffuso dal quotidiano Il Tempo, nel quale, seduto al ristorante, inveiva contro il suo allenatore, parlando al telefono con qualcuno: "Sto pezzo de m...è una cosa guarda... - le parole di Lotito - Questo è matto: ha tolto Akpa a centrocampo...ha rovinato tutto...sempre co sto Maistro". Il giorno dopo è arrivato l'addio del mister.

Sono state dunque le scelte di formazione e i cambi a fare imbufalire Lotito: Maistro è stato schierato titolare, ma ha lasciato la squadra in 10 per un doppio giallo al 62', poco dopo l'ex ct della Nazionale ha tolto il centrocampista Akpa Akpro, quando la gara era sull'1-1 e al 90' è arrivato il gol di Nzola che ha spento i sogni della Salernitana. Già un paio di estati fa Lotito fu protagonista di un episodio simile, quando fu ripreso a discutere animatamente con il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.

DIMISSIONI DI VENTURA, LA NOTA UFFICIALE

"L'U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l'impegno profuso nel corso di questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali". Questo quello che si legge in una nota ufficiale del club campano.

