Niente gol in Palermo-Parma, un super Cosenza travolge la Reggiana

SERIE B

Tra rosanero e crociati finisce 0-0, i calabresi vincono 4-0 con Forte (doppietta), D'Orazio e Tutino

© twitter Negli anticipi della trentaquattresima giornata di Serie B, finisce senza gol il big match tra Palermo e Parma, con i crociati che nel recupero del primo tempo del Barbera colpiscono una traversa. Niente fuga definitiva per Pecchia, che si porta a +9 sul terzo posto in attesa di Lecco-Venezia. Un super Cosenza, invece, batte 4-0 la Reggiana: decidono la doppietta di Forte (82' e 90') e le reti di D'Orazio (6') e Tutino (44').

PALERMO-PARMA 0-0

Delude il big match che apre la trentaquattresima giornata: solo 0-0 tra Palermo e Parma, con i crociati più vicini alla Serie A e i rosanero che non riescono ad ottenere il primo successo nella gestione Mignani. Poche occasioni, con Mancuso che impegna Chichizola ben oltre la mezz'ora di gioco, poi c'è il legno colpito dal Parma con un cross deviato da Delprato e da Lund che finisce sulla traversa anche grazie al riflesso di Pigliacelli. Nella ripresa, i crociati insistono con Mihaila che manda alto, ma è Brunori, al 54', a sprecare per i padroni di casa. A metà secondo tempo, Charpentier manda sull'esterno della rete, mentre Man impegna ancora l'estremo difensore dei siciliani. Le ultime occasioni sono una mancata coordinazione di Buttaro e la conclusione dal limite di Di Francesco. Il Palermo centra il terzo pareggio di fila dall'arrivo del nuovo tecnico, portandosi momentaneamente a +9 su Pisa e Cittadella: la zona playoff, in ogni caso, non sembra essere a rischio. Il Parma, invece, fa un altro passo, seppur piccolo, verso la promozione.

REGGIANA-COSENZA 0-4

Vittoria fondamentale per il Cosenza, che non prendeva i tre punti dal 17 febbraio, giorno del 3-1 a Lecco. A Reggio Emilia va ancora meglio, perché i calabresi si impongono 4-0 chiudendo sì i conti nel finale, ma dimostrando sempre di essere in controllo. E l match si sblocca già al 6' con D'Orazio che impatta di testa il cross di Tutino. E a fine primo tempo è proprio l'ex Palermo a raddoppiare con un preciso destro da fermo all'angolino basso. Il clima di contestazione non favorisce la Reggiana a nei minuti finali va ancora peggio, perché al 77' entra Forte e dopo cinque minuti segna il tris con una zampata su punizione battuta da Calò. C'è però spazio anche per la doppietta con una conclusione deviata che spiazza Satalino. Finisce 4-0 e il Mapei sommerge di fischi la formazione di Nesta, mentre il Cosenza si porta a +4 sulla zona playout in attesa degli altri match della trentaquattresima giornata.