Spal, ufficiale Nainggolan: contratto sino a fine stagione

Il belga ha firmato sino a fine stagione con opzione per quella successiva: ritrova De Rossi come ai tempi della Roma

Radja Nainggolan è ufficialmente un nuovo giocatore della Spal. Il club ferrarese ne ha dato annuncio pubblicando su Twitter un video molto particolare, ovvero di una partita al gioco "Fruit Ninja" in onore del soprannome del belga, che nella Spal vestirà la maglia con il numero 44. Nainggolan era svincolato dall'Anversa, e il suo arrivo a Ferrara farà la felicità di Daniele De Rossi, che con il 34enne aveva giocato nel centrocampo della Roma.

Successivamente la Spal ha confermato, tramite comunicato, di aver tesserato il centrocampista "con un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico per la stagione sportiva 2023/2024 all'avverarsi di determinate condizioni". Oltre a quella della Roma, in Italia il belga ha vestito le maglie di Piacenza, Cagliari e Inter.

L'ANNUNCIO SOCIAL

L'ANNUNCIO UFFICIALE