il Brescia vola in testa, rimonta show del Monza sul Frosinone

SERIE B

La squadra di Inzaghi supera 2-0 la Spal e si porta momentaneamente al comando della classifica, per i brianzoli vittoria 3-2 nel finale

Il Brescia conquista una fondamentale vittoria a Ferrara e si porta momentaneamente al primo posto della classifica di Serie B: per la squadra di Inzaghi decisivo il 2-0 sulla Spal. Sfiora il colpo esterno anche il Frosinone a Monza, ma i brianzoli recuperano due gol di svantaggio e ottengono un clamoroso successo 3-2 nel recupero. Vittoria per il Cittadella in casa 2-0 contro l’Ascoli mentre è 1-1 nella sfida salvezza tra Pordenone e Cosenza.

CITTADELLA-ASCOLI 2-0

Prosegue il buon momento di forma del Cittadella che infila il settimo risultato utile consecutivo e, grazie alla vittoria 2-0 sull’Ascoli, scavalca proprio i marchigiani in classifica in piena zona playoff. Per l’Ascoli invece primo ko dopo sei gare. Servono due rigori ai veneti per avere la meglio sugli avversari: è sempre Baldini a trasformare dagli 11 metri, prima al 33’ per il vantaggio e poi al 50’ per il raddoppio che di fatto chiude il match. Gli ospiti provano a spingere ma il Cittadella si difende bene fino all’ultimo minuto.

MONZA-FROSINONE 3-2

Il Monza recupera clamorosamente nel finale una partita che sembrava compromessa riuscendo a rimontare da 0-2 a 3-2 in casa contro il Frosinone. Decimo risultato utile consecutivo per gli uomini di Stroppa. Al Brianteo regna l’equilibrio per tutto il primo tempo, ma nella ripresa i ciociari escono dagli spogliatoi con una carica in più e nel giro di nove minuti, tra il 53’ e il 62’, firmano l’uno-due che sembra stendere il Monza con Garritano e Zerbin. La squadra di Stroppa però reagisce alla grande e accorcia le distanze al 70’ con Ciurria appena entrato. A questo punto i padroni di casa si gettano in avanti e ancora Ciurria firma il 2-2 al minuto 87’. Il Monza ci crede, il Frosinone si chiude in difesa ma al 92’ l’ingenuità di Zampano (tocco di mano in area) regala il rigore dell’incredibile e insperato 3-2 a Mazzitelli.

PORDENONE-COSENZA 1-1

Il Pordenone sfiora una fondamentale vittoria in chiave salvezza, ma alla fine deve accontentarsi di un solo punto casalingo che fa restare i friulani al penultimo posto in classifica, con appena otto punti al pari del Crotone. Situazione complicata anche per il Cosenza, invischiato in zona playout. I neroverdi vanno avanti con il rigore di Butic alla mezz’ora del primo tempo, ma poi nella ripresa il Pordenone resta in dieci per il rosso a Barison e i calabresi ne approfittano per raggiungere un insperato pareggio con Situm al 77’.

SPAL-BRESCIA 0-2

Vittoria esterna del Brescia a Ferrara e Pippo Inzaghi vola così a 33 punti in classifica, mentre la Spal conferma la stagione di alti e bassi e resta invischiata nelle zone pericolose della classifica. I lombardi fanno tutto nella ripresa dopo un primo tempo in cui le due squadre pensano a studiarsi: è Tramoni a spezzare l’equilibrio dopo appena tre minuti dall’inizio del secondo tempo, poi la Spal insegue il pareggio ma Bisoli la punisce di nuovo al 72’ decretando la parola fine nel match.