Serie A, consegnato a Guglielmo Vicario il premio “Numero 1 Sportmediaset”

Guglielmo Vicario ha ricevuto il premio “Numero 1 Sportmediaset” nel ritiro azzurro della Nazionale per la Nations League. Il portiere dell'Empoli, nel corso del campionato 2022/23, si è distinto per il più alto numero di grandi parate (il regolamento prevede, per ogni giornata, 10 punti per l’autore del miglior intervento, 5 punti per il secondo classificato, 3 per il terzo). Per l'estremo difensore 26enne si tratta della seconda affermazione consecutiva, dopo il trionfo di Donnarumma nella stagione 2020/21.