Verso Napoli-Roma: Spalletti condannato a vincere per non perdere il treno scudetto

Napoli-Roma, vietato pareggiare: si gioca per lo scudetto e per la Champions League. Spalletti è condannato a vincere per non perdere contatto con Milan e Inter, Mourinho deve fare altrettanto per continuare a sognare il quarto posto. Un punto sarebbe inutile per entrambi: per i partenopei significherebbe dire addio alle speranze di trionfo visto che l'Inter, con una partita in meno, ora è lontano 3 punti, mentre il Milan 5. Discorso simile per i giallorossi che si trovano a inseguire la Juve sei lunghezze più avanti all'ultimo posto utile per l'Europa che conta.

Getty Images