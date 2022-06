Venerdì alle 12 nasce la nuova Serie A: si parte il 13 agosto e si chiude il 4 giugno

STAGIONE 22-23

Programma inedito per la sosta del Mondiale: stop il 13 novembre e ripresa a gennaio

E' in programma venerdì alle ore 12 il sorteggio del calendario della Serie A 2022/2023 (13 agosto 2022/4 giugno 2023). Come l'anno scorso sarà asimmetrico: l’ordine delle gare di ritorno, cioè, non sarà parallelo a quelle del girone d’andata. Già ad agosto, a mercato ancora aperto, sono previste 4 giornate. A causa dei Mondiali nei primi tre mesi si giocheranno la bellezza di 15 turni. Torna lo spareggio per lo scudetto in caso di arrivo a pari punti tra due squadre. © Getty Images

A febbraio erano state definite le date del torneo 2022-2023 e proprio per via di Qatar '22 si comincerà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, e si chiuderà più tardi, con l'ultimo turno in programma domenica 4 giugno 2023. In mezzo la lunga sosta per lasciare spazio alle nazionali, con la A che sarà impegnata fino al weekend del 13 novembre prima di dare spazio alla Coppa del Mondo, che invece inizierà il 21 novembre.

Di conseguenza, da agosto almeno fino all'interruzione di novembre, si giocherà ogni settimana anche il mercoledì, con la Serie A che si alternerà alle coppe europee.

I CRITERI PER LA COMPILAZIONE

1) Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone.

2) Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta.

3) Nei quattro turni infrasettimanali feriali non potranno essere disputati i derby di Milano, Torino, Roma, quello toscano e campano, oltre alle gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma.

4) Alla prima e all'ultima giornata non potranno essere programmati i derby. Questi dovranno comunque svolgersi in giornate differenti.

5) Non può essere ripetuto alcun incontro (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2021/2022.

6) Nella prima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei due giornate precedenti.

7) Nell’ultima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei due campionato precedenti.

8) Le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Juventus, Napoli) non possono essere sorteggiate con società partecipanti all’Europa League (Lazio e Roma) e alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League.

