Serie A, Mondiale e Coppe: tutte le date della nuova stagione

TUTTE LE DATE

Il campionato partirà il 14 agosto, in inverno sosta di quasi due mesi, coppe europee quasi tutte le settimane

Conclusa la stagione con la settimana di festa di Milan, Roma, Real Madrid e Monza, è già tempo di pensare al prossimo anno, che sarà (purtroppo per noi) quello dei Mondiali in Qatar e dunque avrà un calendario completamente stravolto rispetto alle abitudini. Il campionato inizierà con i tifosi ancora al mare, nel weekend di Ferragosto, e si fermerà dopo 15 giornate per 52 giorni (dal 13 novembre al 4 gennaio) per consentire lo svolgimento dei Mondiali, mentre la fase a gruppi delle varie coppe europee finirà già all’inizio di novembre. © Getty Images

Un vero e proprio tour de force insomma, come quello che aspetta i giocatori dopo la rassegna iridata in Qatar. La Serie A riprenderà il 4 gennaio e in cinque mesi (finirà il 4 giugno) verranno giocate 23 giornate, mentre da metà febbraio ci sarà la fase a eliminazione diretta delle coppe europee (la finale di Champions è in programma il 10 giugno). Per quanto riguarda la Coppa Italia non ci saranno grosse rivoluzioni perché per le grandi anche la passata stagione è iniziata a gennaio, ma le semifinali saranno più ravvicinate rispetto all’ultima edizione (finale a Roma il 24 maggio). La Supercoppa tra Milan e Inter si giocherà invece in Arabia Saudita a gennaio, l’11 o il 18, con calcio d’inizio fissato alle 18 italiane.

TUTTE LE DATE DELLA NUOVA STAGIONE:

SERIE A

Agosto: 14-21-28-31

Settembre: 4-11-18

Ottobre: 2-9-16-23-30

Novembre: 6-9-13

Gennaio: 4-8-15-22-29

Febbraio: 5-12-19-26

Marzo: 5-12-19

Aprile: 2-9-16-23-30

Maggio: 3-7-14-21-28

Giugno: 4

COPPA ITALIA

Primo turno: 5-6-7-8 agosto

Secondo turno: 18-19-20 ottobre

Ottavi: 10-11-12 gennaio e 17-18-19 gennaio

Quarti: 31 gennaio-1-2 febbraio

Semifinali andata: 4-5 aprile

Semifinali ritorno: 25-26 aprile

Finale: 24 maggio

SUPERCOPPA ITALIANA

Finale: 11 o 18 gennaio

CHAMPIONS LEAGUE

Playoff: 16-17 e 23-24 agosto

Sorteggio: 25 agosto

Gironi: 6-7 e 13-14 settembre, 4-5, 11-12 e 25-26 ottobre, 1-2 novembre

Sorteggio: 7 novembre

Ottavi: 14-15 e 21-22 febbraio, 7-8 e 14-15 marzo

Sorteggio: 17 marzo

Quarti: 11-12 e 18-19 aprile

Semifinali: 9-10 e 16-17 maggio

Finale: 10 giugno

EUROPA LEAGUE

Playoff: 18 e 25 agosto

Sorteggio: 26 agosto

Gironi: 8-15 settembre, 6-13-27 ottobre, 3 novembre

Sorteggio: 7 novembre

Spareggi: 16-23 febbraio

Sorteggio: 24 febbraio

Ottavi: 9-16 marzo

Sorteggio: 17 marzo

Quarti: 13-20 aprile

Semifinali: 11-18 maggio

Finale: 31 maggio

CONFERENCE LEAGUE

Sorteggio: 1 agosto

Playoff: 18-25 agosto

Fase a gironi: 8-15 settembre, 6-13-27 ottobre, 3 novembre

Sorteggio: 7 novembre

Spareggi: 16-23 febbraio

Sorteggio: 24 febbraio

Ottavi: 9-16 marzo

Sorteggio: 17 marzo

Quarti: 13-20 aprile

Semifinali: 11-18 maggio

Finale: 7 giugno

