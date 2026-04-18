CORSA CHAMPIONS

Vedi (la) Roma e poi scappi: l'Atalanta può chiudere la corsa Champions di Milan e Juve

Stasera all'Olimpico gara delicatissima per i giallorossi: senza i tre punti Allegri e Spalletti domani possono dare la spallata decisiva nella corsa ai primi quattro posti

18 Apr 2026 - 09:03
© Getty Images

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Diranno che non è vero, ma c'è da scommetterci: i televisori di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti questa sera saranno accesi su Roma-Atalanta. Il perché è perfino superfluo spiegarlo: con il Como crollato al Mapei contro il Sassuolo, la Roma di Gian Piero Gasperini rimane per entrambi l'ultimo ostacolo nella corsa alla qualificazione Champions. Che vale oro, e si sa, ma che significa anche missione compiuta per due allenatori cui, in fondo, quello era stato chiesto. 

La situazione è questa: i giallorossi, 57 punti in classifica, alle 20.45 ospitano l'Atalanta all'Olimpico. Una vittoria li riporterebbe in quota Juventus a 60 punti e a -3 dal Milan, ovviamente con una partita in più. Un pareggio o una sconfitta rischierebbero invece di farli scivolare definitivamente fuori dalla lotta ai primi quattro posti sempre che bianconeri e rossoneri facciano il proprio dovere rispettivamente in casa contro il Bologna (reduce dalla scoppola contro l'Aston Villa e non proprio in gran momento di forma) e contro il Verona al Bentegodi

L'allungo, insomma, in caso di passo falso della banda di Gasperini e con cinque partite ancora da disputare, potrebbe essere quello decisivo anche se, non è un fattore trascurabile, settimana prossima si sfideranno a San Siro proprio Milan e Juve lasciando quindi spazio a una possibilità di recupero da parte della Roma. 

Ovviamente c'è anche il contrario di questa medaglia: la Roma che batte l'Atalanta rimanendo, nella peggiore delle ipotesi a tre punti dalla Juve quarta e sei dal Milan terzo e, come detto, lo scontro diretto del Meazza all'orizzonte. Fatto sta che, se il Como ha perso una grande occasione per rimanere attaccato al treno Champions, ora la palla passa a Gasperini. Che deve dimenticare i dolci ricordi bergamaschi per una notte e ritrovare, nella sua Roma, lo spirito della sua vecchia Atalanta. 

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