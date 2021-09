Un ladro ruba la borsa alla moglie, Dal Pino lo insegue e lo fa arrestare

Serata tra venerdì e sabato con disavventura, per fortuna a lieto fine, per Paolo Dal Pino. Il presidente della Lega Serie A è stato protagonista di un inseguimento ad un ladro che aveva rubato la borsa alla moglie nel ristorante in centro a Roma dove stavano cenando. Alla fine il malvivente è stato fermato e arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale.

Getty Images