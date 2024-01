Serie A, in campo Roma-Verona e Udinese-Milan: ultime notizie e probabili formazioni

stasera alle 20.45

I rossoneri cercano la quarta vittoria consecutiva per accorciare su Juve e Inter, i giallorossi scossi dall'esonero di Mou si affidano a De Rossi

Prima Roma-Verona (alle 18), poi Udinese-Milan (alle 20.45): la Serie A torna in campo senza le formazioni impegnate in Supercoppa Italiana e offre subito due scontri da tenere d'occhio: all'Olimpico ci sarà il debutto di Daniele De Rossi come allenatore giallorosso dopo l'esonero di Mourinho, alla Dacia Arena Stefano Pioli cerca il quarto successo di fila, fondamentale per accorciare su Juventus (attesa dal Lecce domani sera) e Inter oltre a mettere ulteriori mattoncini di distanza dal gruppone che si contende il quarto posto in classifica.

R OMA-VERONA, ULTIME NOTIZIE E PROBABILI FORMAZIONI De Rossi punta molto sulla squadra, che ha definito di qualità, e soprattutto sull'accoppiata Dybala-Lukaku. Dovrebbe schierarsi con un modulo a 4 nonostante una predilezione personale della linea a tre ma, un po' per eredità della gestione precedenti e un po' per infortuni, per ora partirà col 4-3-3 anche se a gara in corsa non ha escluso variazioni sul tema. La Roma non vince da tre partite, il 2-0 al Napoli, e vuole accorciare sul quarto posto che DDR ha ribadito essere il vero obiettivo stagionale anche in ottica di una riconferma. Il Verona invece non vive un cattivo momento di forma, due vittorie negli ultimi cinque match e soprattutto il recente e fondamentale successo sull'Empoli: i problemi di Baroni sono più che altro di formazione viste le squalifiche di Lazovic, Coppola e Duda a cui si uniscono le recenti cessioni - tra gli altri - di Hien, Terracciano, Faraoni e Ngonge.

UDINESE-MILAN, ULTIME NOTIZIE E PROBABILI FORMAZIONI Il Milan è più o meno a metà guado tra il primo e il quarto posto, nove punti dall'Inter e otto dalla Fiorentina, e deve decidere cosa fare di questa stagione in Serie A: vincere a Udine sarebbe un altro segnale in tal senso, dopo la recente striscia di tre vittorie in campionato che ha ridato serenità all'ambiente. Considerando le parole di Pulisic ("Già fuori dalla lotta scudetto? Manca ancora metà stagione") e cercando di decifrare quelle di Pioli ("Guardie e ladri? A me piaceva nascondino" come se volesse procedere a fari spenti per poi vedere come sarà la classifica a primavera), i rossoneri ambiscono giustamente ancora al massimo. Per fare questo, Pioli potrebbe confermare la formazione vista con la Roma con Gabbia e Kjaer coppia centrale in difesa, Theo e Calabria terzini, in regia Adli e Reijnders e davanti Giroud con Leao, Loftus-Cheek e Pulisic in appoggio.

L'Udinese ha perso una sola partita delle ultime cinque, in qualche modo raddrizzando la classifica, che però resta cortissima perché negli altri quattro match è arrivato un unico successi in aggiunta ai tre pari. Però i friulani hanno vinto le ultime due sfide contro i rossoneri e provano il tris: a Cioffi servono punti perché il Verona diciottesimo è a una sola lunghezza di distanza. In mediana si va verso la conferma Lovric, Walace e Samardzic. Ebosele e Kamara sulle corsie, ma a sinistra Zemura chiede spazio. Davanti Pereyra dietro a Lucca.

