Sabato da scudetto in Serie A: Inter per la fuga, Napoli e Juve non possono sbagliare

Chiude il programma la Juventus, impegnata nella trasferta di Cagliari. I bianconeri sono tra le squadre più in forma del momento: 12 punti nelle ultime 5 gare hanno rilanciato prepotentemente le ambizioni di Spalletti, trasformando una stagione a rischio transizione in una rincorsa alla Champions League (ora i bianconeri sono quarti a parimerito con la Roma) e, magari, al titolo. Il Cagliari arriva da un punto in tre partite e sulla carta sembra l'avversario migliore ma siamo sicuri che Spalletti predicherà attenzione anche per mantenere la tensione alta verso la sfida di Champions contro il Benfica. Conferme per Miretti a David, così come per Yildiz se recupera dalla febbre. C'è di nuovo Gatti ma parte dalla panchina.