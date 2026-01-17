Sabato da scudetto in Serie A: Inter per la fuga, Napoli e Juve non possono sbagliare

Domani tre big in campo una dopo l'altra: si parte con l'Inter a Udine, poi il Napoli al Maradona contro il Sassuolo e chiusura a Cagliari per la Juventus. Chivu cerca un altro allungo sui Campioni d'Italia (in attesa del Milan, impegnato domenica sera contro il Lecce), Conte deve spezzare la "pareggite", Spalletti vuole continuare la grande rimonta Champions con un occhio, chissà, pure alla vetta. Sarà un sabato dal sapore di sentenza o di rivoluzione? Il calendario della Serie A regala una giornata che può dire molto per le posizioni altissime della classifica: Udinese-Inter (ore 15), Napoli-Sassuolo (ore 18) e Cagliari-Juve (ore 20.45) sono tre esami di maturità incrociati che diranno molto sugli equilibri del girone di ritorno.