Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
la presentazione

Sabato da scudetto in Serie A: Inter per la fuga, Napoli e Juve non possono sbagliare

Udinese-Inter, Napoli-Sassuolo e Cagliari-Juventus: oggi tre partite per l'altissima classifica

17 Gen 2026 - 11:23

Domani tre big in campo una dopo l'altra: si parte con l'Inter a Udine, poi il Napoli al Maradona contro il Sassuolo e chiusura a Cagliari per la Juventus. Chivu cerca un altro allungo sui Campioni d'Italia (in attesa del Milan, impegnato domenica sera contro il Lecce), Conte deve spezzare la "pareggite", Spalletti vuole continuare la grande rimonta Champions con un occhio, chissà, pure alla vetta. Sarà un sabato dal sapore di sentenza o di rivoluzione? Il calendario della Serie A regala una giornata che può dire molto per le posizioni altissime della classifica: Udinese-Inter (ore 15), Napoli-Sassuolo (ore 18) e Cagliari-Juve (ore 20.45) sono tre esami di maturità incrociati che diranno molto sugli equilibri del girone di ritorno.

Qui Inter: a Udine per blindare la vetta

 La capolista apre le danze al Bluenergy Stadium. La squadra di Cristian Chivu arriva all'appuntamento forte di 12 punti conquistate nelle ultime 5 partite, che testimoniano un ottimo stato di forma psicofisica. Sebbene i nerazzurri abbiano vinto 4 degli ultimi 5 incroci contro i friulani, Udine è storicamente un campo "fisico" e ostico anche se a Runjaic mancherà Zaniolo. L'Inter, che dovrebbe riproporre Bisseck, Dimarco e Lautaro, dovrà evitare di guardare la classifica e di pensare alla Champions che martedì propone l'Arsenal, prima (difficilissima) delle ultime due sfide del girone unico con gli ottavi di finale diretti ancora tutti da conquistare.

Qui Napoli: basta "X", Conte vuole i tre punti

 Alle 18, i riflettori si spostano al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte vive un momento paradossale: imbattuto, solido, ma frenato da una sorte di "pareggite". I partenopei sono reduci da tre pareggi consecutivi (incluso il recente 0-0 col Parma che ha vanificato il 2-2 nello scontro diretto contro l'Inter), un ruolino di marcia che ha rallentato la corsa al vertice. La sfida col Sassuolo evoca dolci ricordi recenti. Impossibile dimenticare il tennistico 1-6 rifilato ai neroverdi nel 2024, o il 4-0 della stagione precedente. Da verificare le condizioni di Neres (considerando l'impegno europeo di martedì contro il Copenaghen), con Lang di nuovo verso la panchina, mentre torna Juan Jesus dalla squalifica.

Qui Juve: la rimonta passa dalla Sardegna

 Chiude il programma la Juventus, impegnata nella trasferta di Cagliari. I bianconeri sono tra le squadre più in forma del momento: 12 punti nelle ultime 5 gare hanno rilanciato prepotentemente le ambizioni di Spalletti, trasformando una stagione a rischio transizione in una rincorsa alla Champions League (ora i bianconeri sono quarti a parimerito con la Roma) e, magari, al titolo. Il Cagliari arriva da un punto in tre partite e sulla carta sembra l'avversario migliore ma siamo sicuri che Spalletti predicherà attenzione anche per mantenere la tensione alta verso la sfida di Champions contro il Benfica. Conferme per Miretti a David, così come per Yildiz se recupera dalla febbre. C'è di nuovo Gatti ma parte dalla panchina.

Pio segna gol pesanti, ma non è il più giovane in gol in questa Serie A: i 7 giocatori che lo hanno preceduto

1 di 8
© afp | 8) Francesco Pio Esposito, Inter: in gol in Cagliari-Inter 0-2 (27/09/2025) a 20 anni, 2 mesi e 30 giorni
© afp | 8) Francesco Pio Esposito, Inter: in gol in Cagliari-Inter 0-2 (27/09/2025) a 20 anni, 2 mesi e 30 giorni
© afp | 8) Francesco Pio Esposito, Inter: in gol in Cagliari-Inter 0-2 (27/09/2025) a 20 anni, 2 mesi e 30 giorni

© afp | 8) Francesco Pio Esposito, Inter: in gol in Cagliari-Inter 0-2 (27/09/2025) a 20 anni, 2 mesi e 30 giorni

© afp | 8) Francesco Pio Esposito, Inter: in gol in Cagliari-Inter 0-2 (27/09/2025) a 20 anni, 2 mesi e 30 giorni

Ultimi video

01:50
Napoli, attacco in panne

Napoli, attacco in panne

01:49
MCH WERDER BREMA-EINTRACHT FRANCOFORTE MCH

Werder Brema ed Eintracht Francoforte danno spettacolo: pirotecnico 3-3

01:36
SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

00:44
Leao e Maignan super, Rabiot leader

Maignan promosso a Como: il segreto è nel rapporto con Filippi

00:48
MCH RIGORE IN GIAPPONE MCH

Coppa d'Asia: il portiere giapponese para, esulta ma la palla va in rete

01:39
DICH SPALLETTI SU MERCATO DICH

Spalletti sul mercato "Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare"

07:20
DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

01:37
I nuovi della Fiorentina

I nuovi della Fiorentina

01:27
De Ketelaere torna al gol

De Ketelaere torna al gol

01:58
L'anticipo della 21esima

L'anticipo della 21esima

01:28
Cavalcando con Rabiot

Cavalcando con Rabiot

01:43
Yildiz, che numeri

Yildiz, che numeri

01:46
DICH GROSSO PRE NAPOLI DICH

Grosso: "Col Napoli sarà un esame, dentro la difficoltà ci si forgia"

01:44
Pio il gladiatore

Pio, il gladiatore dell'Inter

01:42
Scudetto alla milanese?

Sarà uno scudetto alla milanese?

01:50
Napoli, attacco in panne

Napoli, attacco in panne

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:34
Morte Commisso, Real Madrid: "Dispiaciuti per la sua scomparsa"
11:33
Morte Commisso, Giuntoli: "Era uomo di grandi valori, passione e visione"
11:18
Italiano ricorda Commisso: "Io e lui come padre e figlio, a Firenze tre anni di rapporto speciale"
10:41
Infiltrazioni negli stadi, sfilata di big in Antimafia: lunedì tocca a Juve e Milan
09:54
Morte Commisso, il cordoglio della Juve: "Riposa in pace, Rocco"