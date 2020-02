Udinese-Fiorentina a porte chiuse, la Regione chiede il rinvio

Udinese-Fiorentina rientra tra le partite che si giocheranno a porte chiuse dopo la decisione del governo per tutelare le zone maggiormente colpite dal coronavirus. Ma la regione Friuli-Venezia Giulia non ci sta e, tramite il governatore Fedriga, ha inviato una lettera al ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora per chiedere il rinvio del match per non privare i tifosi dello spettacolo dal vivo e non colpire ulteriormente l'indotto economico.