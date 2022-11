Tutti a caccia del Napoli: in quattro sognano la grande rimonta

il bilancio

Milan, Juve, Inter e Lazio ci sperano ancora

© Getty Images È tempo di bilanci in Serie A. Non siamo ancora al giro di boa, ma la sosta per il Mondiale impone riflessioni importanti sulle 15 partite fin qui giocate. Partite che hanno lanciato il Napoli in fuga, la banda di Spalletti ha scavato un solco davvero importante. Sono 8 i punti di vantaggio sul Milan, 10 sulla Juve e 11 su Lazio e Inter. Queste le quattro squadre che sognano l'incredibile rimonta nel 2023 quando il campionato ripartirà.

NAPOLI - 41 PUNTI

Tredici vittorie e due pareggi: il Napoli è l'unica squadra imbattuta del campionato. Merito di Spalletti che ha costruito una corazzata, merito dei due nuovi arrivati Kim e Kvaratskhelia che hanno già fatto dimenticare Koulibaly, Insigne e Mertens. La "rivoluzione" di De Laurentiis in estate sta dando i suoi frutti. Ora viene il bello e il difficile: una pausa non graditissima agli azzurri che sono sulla cresta dell'onda e reduci da 11 vittorie consecutive. Un mese e mezzo di stacco per godersi il primato, alla ripresa sarà il momento delle conferme.

MILAN - 33 PUNTI

Dopo una buona partenza, la formazione di Pioli ha iniziato a faticare così sono arrivati i passi falsi di Torino e Cremona. I rossoneri restano la squadra più vicina alla vetta, ma gli 8 punti di distacco dal Napoli sembrano essere una condanna. Sosta che in questa caso sembra essere utilissima a tutto l'ambiente Milan, anche dopo la vittoria in extremis contro la Fiorentina. Bisogna ricaricare le batterie e, magari, intervenire sul mercato per rinforzare soprattutto la fascia destra. Prima parte di stagione che su tutti ha bocciato Charles De Ketelaere, il grande acquisto estivo. Belga che andrà i Mondiali per cercare di ritrovare serenità.

JUVENTUS - 31 PUNTI

"Chi l'avrebbe detto di vedere la Juve al terzo posto alla pausa?". Sì, Allegri ha proprio ragione. In pochi l'avrebbero detto. Bianconeri falcidiati dagli infortuni, Pogba e Di Maria su tutti, ma che sono ancora lì. Tra sogni di rimonta e realtà, la Vecchia Signora benedice lo stop del campionato per fare il punto della situazione. Tante le riflessioni da fare, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions League. Intanto Agnelli già sta preparando un grande mercato di riparazione. Basterà?

INTER - 30 PUNTI

Inzaghi continua a ripetere che il Napoli fa un campionato a parte, ma continua a sperare in una storica rimonta. Troppe le cinque sconfitte fin qui subite dai nerazzurri, tutte arrivate nei big match contro Milan, Roma, Lazio e Juventus. C'è ancora lo scontro diretto con Spalletti da giocare: appuntamento al 4 gennaio. Per la squadra di Inzaghi l'occasione per tenere in vita le speranze scudetto. Altrimenti sarà meglio concentrarsi sulla Champions League.

LAZIO - 30 PUNTI

Pure la squadra di Sarri va tenuta in considerazione. Lo dice la classifica e il gioco espresso dai biancocelesti, ottimo per gran parte della stagione. Poi l'infortunio di Immobile ha tolto qualcosa davanti e sono arrivate le sconfitte contro Salernitana e Juventus. La Lazio ha le carte in regola per provare la risalita, ma serve più continuità e maturità.