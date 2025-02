Thiago Motta-Conceiçao, destini incrociati: senza Champions perderanno la panchina

L'allenatore bianconero ha un paio di vantaggi: il contratto e il fatto di trovarsi già al quarto posto in classifica. L'accordo con la Juventus è per tre stagioni con un ingaggio di circa 3,5 milioni all'anno più bonus. Difficile rescinderlo dopo un solo anno ma è chiaro che, persa la Supercoppa Italiana, uscito dalla Champions ai playoff e fuori dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli dopo una prestazione indecorosa, il minimo che gli si possa chiedere è di conquistare l'Europa che conta al termine del suo primo anno a Torino. Un anno che, obiettivamente, è stato deludente anche dal punto di vista dell'acquisizione dei suoi concetti da parte del gruppo. La Juve non ha mai dato modo, se non in rare occasioni, di mostrare delle idee precise, un gioco convincente e recepito dal gruppo. L'alibi del primo anno non basterà comunque a salvarlo se non chiuderà nel modo migliore questa stagione.