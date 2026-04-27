Terremoto arbitri, la posizione dell'Aia: "C'è rammarico, noi inviammo subito l'esposto di Rocca alla Procura Figc"

"L'Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che coinvolge il designatore arbitrale della CAN A e B, Gianluca Rocchi, e il componente Andrea Gervasoni. Il Comitato Nazionale, nella seduta odierna, provvederà alle determinazioni conseguenti e ad assicurare la continuità della funzione tecnica della citata Commissione". Così l'Aia in una nota.