Spalletti, c'è l'ostacolo Toro. Allegri a Parma per la continuità

Dopo la trasferta di Cremona e il pareggio interno contro lo Sporting in Champions League, Luciano Spalletti cerca i primi tre punti allo Juventus Stadium. Per farlo dovrà battere il Torino in un derby che può dire tanto sul cammino delle due squadre. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico bianconero cambierà qualche interprete rispetto a quanto visto in Europa. Le novità dovrebbero riguardare soprattutto il reparto offensivo: Openda si candida a una maglia da titolare al fianco di Yildiz, mentre Kostic dovrebbe prendere il posto di McKennie come esterno sinistro. A Thuram verrà concesso un turno di riposo e l'americano scivolerà così al fianco di Locatelli per lasciare spazio a Kostic. Per il resto, non dovrebbero esserci sorprese: davanti a Di Gregorio ci saranno Kalulu, Gatti e Koopmeiners (ancora come braccetto). L'attacco sarà affidato a Dusan Vlahovic. Cambiaso, invece, completerà la linea a quattro.