Simonelli: "Basta derby a fine stagione e sulla Serie A a 18 squadre dico..."

Il campo ha dato tutti i suoi verdetti, ma anche fuori dal terreno di gioco è l'ora dei bilanci. Lo fa, a Radio Anch'io lo Sport, il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli: "E' stato un campionato combattuto e bello da vedere, complimenti al Como passato in 4 anni dalla Serie D alla Champions. Credo non sia mai successo, complimenti per la programmazione. Ma complimenti anche alla Roma per il ritorno in Champions e al Lecce per la salvezza". E ancora: "Direi un bilancio positivo rovinato da questo finale di ieri che tutti avremmo voluto evitare", ha aggiunto. "Il calcio italiano è ancora apprezzato, non sono d'accordo che sia un disastro visto che i dati di audience e di pubblico allo stadio vanno in un'altra direzione", ha detto.