Si gioca troppo anche per gli arbitri: quanti infortunati, poca scelta per Rocchi

Troppe partite, troppi infortuni con gli allenatori che non sanno chi mandare in campo: un problema del calcio moderno che a più riprese denunciano i protagonisti e che inizia a preoccupare pure il mondo degli arbitri. Fino a domenica scorsa, spiega la Repubblica, erano out almeno cinque fischietti del gruppo di Serie A tanto che il designatore Rocchi inizia ad avere lo stesso problema dei vari Inzaghi, Conte, Ancelotti e compagnia bella: non sa chi schierare, soprattutto quando si tratta di dover prendere una decisione per un big match. La scelta è sempre più limitata a causa dei problemi fisici e le nuove leve in Serie B non avrebbero ancora partorito alternative all'altezza per il massimo campionato.