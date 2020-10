Serie A: la Fiorentina batte 3-2 l'Udinese e si rialza, ossigeno per Iachini

FIORENTINA-UDINESE 3-2

Rialza la testa la Fiorentina, che torna alla vittoria battendo 3-2 l'Udinese al Franchi. Parte bene la Viola, che passa all'11' con Castrovilli e poi raddoppia dopo 10' con Milenkovic. Ma la reazione degli ospiti c'è: Dragowski salva su Lasagna poi Okaka accorcia di testa. Dopo 6' della ripresa ancora Castrovilli trova il tris ma i friulani non mollano: Dragowski strepitoso su Okaka poi su Deulofeu. Okaka fa il 2-3 ma non c'è più tempo. Pezzella ko.

















































































LA PARTITA

Ribery è ancora alle prese con un problema alla caviglia e dà forfait. Al suo posto Iachini schiera Callejon, alla prima da titolare in viola. È questa l'unica novità tra i padroni di casa rispetto alla gara pareggiata contro lo Spezia. Conferma per Vlahovic in attacco, con Lirola e Biraghi esterni nel centrocampo a 5 completato da Bonaventura, Amrabat e Castrovilli. Gotti conferma l'Udinese vittoriosa contro il Parma per 10/11: l'unico cambio è sulla fascia destra del centrocampo, dove c'è Molina per Ter Avest. Lasagna-Okaka coppia d'attacco.

Parte bene la Fiorentina: Lirola da una parte e Biraghi dall'altra sembrano ispirati. E proprio da una loro combinazione arriva il vantaggio dopo 11' firmato Castrovilli, che raccoglie un assist del numero 3 viola e insacca di sinistro da centroarea. L'Udinese ha subito una buona occasione per pareggiare con Lasagna su pasticcio di Dragowski, che poi rimedia, ma passano sette minuti e la squadra di Iachini trova il raddoppio con Milenkovic, che batte Nicolas di testa su assist di Castrovilli e bissa il gol realizzato lo scorso anno ai friulani, ma sotto la Fiesole. Gara chiusa? Niente affatto, perché c'è la reazione dell'Udinese, trascinata da De Paul. Quando l'argentino si accende, per la difesa viola suona sempre un campanello d'allarme. Da una sua iniziativa sulla destra arriva il gol in tuffo di testa di Okaka che riapre la partita sul finire del primo tempo. Il gol degli ospiti era nell'aria dopo il grande intervento di Dragowski in uscita su Lasagna scappato a Caceres e ancora un tentativo al volo dell'attaccante bianconero murato dalla difesa viola. Tegola per Iachini, che al 38' perde ancora Pezzella per infortunio: al suo posto Martinez Quarta.

Pronti via nella ripresa e Becao ci prova di testa da angolo. Palla alta. Ma al 6' la Fiorentina allunga ancora ne punteggio. E ancora con Castrovilli, che raccoglie il pallone di Biraghi e con un tiro a giro di destro batte Nicolas. Doppio cambio per l'Udinese: fuori Arslan e Ouwejean, dentro Walace e Pussetto. Gotti non ci sta, la sua squadra è viva. E la Fiorentina deve dire grazie al suo portiere Dragowski, che compie un vero miracolo su girata di Okaka e poi devia il tentativo di Deulofeu, entrato in campo al posto di Lasagna. Udinese in pressing, girandola di sostituzioni in casa viola. A 4' dal 90' Okaka anticipa di testa Caceres e Milenkovic e accorcia ancora. Finale in sofferenza per i padroni di casa, che però resistono e portano a casa una preziosa vittoria. Udinese in partita a sprazzi.



LE PAGELLE

Castrovilli 8 - Una doppietta pesantissima e un assist per Milenkovic sotto gli occhi del ct azzurro Mancini. Cosa chiedere di più.

Dragowski 7.5 - Almeno due interventi super, quello su Lasagna e soprattutto su Okaka, che valgono due gol. E poi il bel tuffo a negare la gioia a Deulofeu. Ci sono anche le sue manone nel ritorno alla vittoria della Fiorentina.

Okaka 7,5 - Ha il grande merito di riaprire due volte la partita. E Dragowski deve fare l'impossibile per negargli un altro gol.

Biraghi 7 - Perfetta l'intesa con Castrovilli: su entrambi i gol del numero 10 c'è il suo zampino.

De Paul 6,5 - Quando lui si accende, il gioco dell'Udinese si illumina. Essenziale.

Callejon 5,5 - Esordio da titolare al posto di Ribery e... rimandato. L'ex Napoli soffre una posizione da seconda punta che non è la sua.



IL TABELLINO

Fiorentina-Udinese 3-2

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 7,5; Milenkovic 6,5, Pezzella 6 (38' Martinez Quarta 6), Caceres 5,5; Lirola 6,5 (35' st Venuti sv), Bonaventura 6 (35' st Pulgar sv), Amrabat 6,5, Castrovilli 8, Biraghi 7; Callejon 5,5 (11' st Cutrone 5,5), Vlahovic 5 (11' st Kouame 5,5). A disposizione: Terracciano, Brancolini, Duncan, Saponara, Barreca, Montiel, Igor. All.: Iachini 6.

Udinese (3-5-2): Nicolas 5; Becao 6, De Maio 5,5, Samir 6 (37' st Bonifazi sv); Molina 5, De Paul 6,5, Arslan 5 (10' st Walace 5,5), Pereyra 5,5 (37' st Forestieri 6), Ouwejan 5,5 (10' st Pussetto 5,5); Lasagna 5,5 (25' st Deulofeu 6), Okaka 7,5. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Makengo, Ter Avest, Nestorovski, Zeegelaar, Coulibaly. All.: Gotti 5,5.

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 11', 6' st Castrovilli (F) 21' Milenkovic (F), 43', 41' st Okaka (U)

Ammoniti: Castrovilli (F), Arslan, Pussetto, Becao (U)



LE STATISTICHE

La Fiorentina è imbattuta nelle ultime nove partite di Serie A contro l’Udinese (6V, 3N) e ha vinto le ultime 13 in casa contro i bianconeri nel massimo campionato.

La Fiorentina è andata in gol per l'ottava partita di Serie A consevutiva, miglior striscia per i Viola nel massimo campionato da dicembre 2017 con Stefano Pioli in panchina (10 gare in quel caso).

Dal suo arrivo all'Udinese nel gennaio 2019, Stefano Okaka è il giocatore che ha segnato più reti di testa in Serie A (nove). Più in generale, nel periodo, solo due giocatori hanno segnato più gol di testa di Okaka nei top-5 campionati europei: Robert Lewandowski (11) e Chris Wood (10).

La Fiorentina ha segnato tre gol in questo match con gli unici tre tiri nello specchio tentati nel match.

L'Udinese è la prima squadra ad aver incassato il primo gol del match in ciascuna delle prime cinque giornate di un singolo campionato in Serie A dal Sassuolo nel 2013/14.

L’Udinese ha subito gol in ciascuna delle prime cinque gare di campionato per la prima volta dalla stagione 2001/02.

Gaetano Castrovilli è il primo giocatore della Fiorentina a segnare in almeno tre delle prime cinque partite stagionali in Serie A da Giuseppe Rossi nel 2013/14.

Castrovilli ha segnato quattro gol in questo campionato in cinque presenze, una marcatura in più di quante realizzate nella scorsa Serie A in 33 partite.

Nikola Milenkovic è uno dei tre difensori ad aver trovato il gol di testa in Serie A in ciascuna delle ultime tre stagioni, assieme al suo compagno di squadra Germán Pezzella e al suo avversario di giornata Samir.

Nell'anno solare 2020, l'unico giocatore italiano ad aver servito più assist di Cristiano Biraghi (sette) in Serie A è stato Domenico Berardi (nove).

Dall'inizio dello scorso campionato, solo Robin Gosens ha servito più assist (10) di Cristiano Biraghi (nove) fra i difensori in Serie A.