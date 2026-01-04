Serie A, Verona-Torino 0-3: decidono l'ex Simeone, Casadei e Njie

© Getty Images
A segno l'argentino, il classe 2003 e lo svedese: Hellas ultimo insieme a Fiorentina e Pisa
Vittoria importante per il Torino nella diciottesima giornata di Serie A: i granata, infatti, vincono 3-0 al Bentegodi contro il Verona. Il match si sblocca al 10': sul retropassaggio impreciso di Bernede, Nelsson sbaglia l'intervento e spiana la strada all'ex Simeone, che solo davanti a Montipò non sbaglia. Poco dopo, il portiere dei gialloblù salva su Lazaro e Vlasic. Nel recupero, Casadei (87') e Njie (91') entrano e la chiudono in contropiede. Baroni sorride e sale a 23 punti scavalcando Udinese e Cremonese e agganciando il Sassuolo, mentre l'Hellas è ultimo a quota 12 insieme a Fiorentina e Pisa, ma con una partita in meno rispetto a Vanoli e Gilardino.
LE PAGELLE
Bernede 5 - Completa, insieme a Nelsson, una frittata clamorosa.
Nelsson 4,5 - Il retropassaggio di Bernede non è il migliore da ricevere, ma interviene in modo goffo.
Simeone 7 - Letale nell'approfittare dell'errore dell'Hellas.
Casadei 7 - Entra e chiude i conti con un bel destro all'angolino.
Njie 7,5 - Gioca solo 12 minuti, ma è scatenato: prima l'assist per Casadei, poi il gol.
IL TABELLINO
VERONA-TORINO 0-3
Verona (3-5-2): Montipò 6; Núñez 5,5, Nelsson 4,5, Bella-Kotchap 5,5; Oyegoke 5,5 (1' st Gagliardini 6), Serdar 6 (22' st Harroui 6), Al Musrati 6 (1' st Orban 5,5), Bernede 5 (30' st Kastanos 6), Frese 5,5; Giovane 5,5, Mosquera 5,5 (31' st Sarr 6). A disp.: Perilli, Toniolo, Santiago, Valentini, Bradaric, Slotsager, Ebosse, Niasse, Cham. All.: Zanetti 5
Torino (3-4-1-2): Paleari 6; Ismajli 6,5, Maripán 6,5, Coco 6; Lazaro 6,5, Gineitis 6 (30' st Casadei 7), Ilkhan 5,5 (22' st Tamèze 6), Aboukhlal 5,5 (38' st Dembélé sv); Vlasic 6,5; Simeone 7 (30' st Zapata 6), Adams 6 (38' st Njie 7,5). A disp.: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Asllani, Biraghi. All.: Baroni 7,5
Arbitro: Rapuano
Marcatori: 10' Simeone, 42' st Casadei, 46' st Njie
Ammoniti: Paleari (T), Aboukhlal (T)