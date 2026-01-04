Serie A, Verona-Torino 0-3: decidono l'ex Simeone, Casadei e Njie

Vittoria importante per il Torino nella diciottesima giornata di Serie A: i granata, infatti, vincono 3-0 al Bentegodi contro il Verona. Il match si sblocca al 10': sul retropassaggio impreciso di Bernede, Nelsson sbaglia l'intervento e spiana la strada all'ex Simeone, che solo davanti a Montipò non sbaglia. Poco dopo, il portiere dei gialloblù salva su Lazaro e Vlasic. Nel recupero, Casadei (87') e Njie (91') entrano e la chiudono in contropiede. Baroni sorride e sale a 23 punti scavalcando Udinese e Cremonese e agganciando il Sassuolo, mentre l'Hellas è ultimo a quota 12 insieme a Fiorentina e Pisa, ma con una partita in meno rispetto a Vanoli e Gilardino.