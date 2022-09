Serie A, Verona-Sampdoria 2-1: l'autogol di Audero e Doig rispondono alla perla di Caputo

VERONA-SAMPDORIA 2-1

Prima vittoria per Cioffi: al gol di Caputo al 40' rispondono l'autorete di Audero e la zampata di Doig allo scadere del primo tempo

Verona e Samp a caccia dei primi tre punti: le foto































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L’Hellas Verona di Cioffi festeggia il successo in rimonta sulla Sampdoria di Giampaolo: al Bentegodi finisce 2-1 in favore degli scaligeri, bravi nel reagire al gol di Caputo al 40’. Il vantaggio blucerchiato viene sgretolato dall’autogol di Audero al 45’ e dal tap-in di Doig al 48’ del primo tempo. Il Verona ottiene così la sua prima vittoria in campionato e vola a quota 5 punti, mentre la Samp rimane ancorata a 2.

LA PARTITA

Al Bentegodi due squadre ridimensionate dal mercato estivo – e da un avvio di campionato tutt’altro che eclatante – intavolano una partita di scacchi mettendo in palio i primi tre punti della loro stagione. Giampaolo, constatata una certa inadeguatezza dei nuovi innesti, si affida a un undici composto totalmente da giocatori presenti anche l’anno scorso. Cioffi invece scommette sulle fasce - Doig e Terracciano si riveleranno uomini chiave.

Il primo tempo è segnato da serrati tatticismi e minuziose fasi di studio, fino al lampo che conduce al punto di non ritorno: al 40’ Caputo si ritaglia un angolo proibitivo in area veronese e scocca un tiro a giro imparabile per Montipò. La perla blucerchiata però, finisce per infiammare l’Hellas: la squadra di Cioffi non si demoralizza, anzi, suona la carica. Al 45’ il classe 2003 Terracciano è preciso nell’innescare la staccata aerea di Henry, che prima si infrange sulla traversa e poi sulla schiena di Audero, il quale insacca involontariamente nella sua stessa porta. Il ribaltone degli scaligeri si concretizza nei minuti di recupero: una combinazione tra Lazovic e Lasagna su rimessa laterale lascia la porta blucerchiata sguarnita, e Doig appoggia con estrema facilità. Tre gol in otto minuti, e partita più viva che mai al ritorno negli spogliatoi.

Nella ripresa infatti il Verona inaugura un vero e proprio tiro a segno in area blucerchiata. Audero è costretto a una manciata di miracoli per tenere i suoi a galla: il portiere ex Juve toglie dalla porta due bolidi di uno straripante Doig, respinge due conclusioni ravvicinate di Lazovic e ipnotizza Veloso a tu per tu. Il suo sforzo però, è vano: la reazione della Samp tarda ad arrivare, e solo sul finale gli uomini di Giampaolo riescono a impensierire Montipò. All82’ Gabbiadini sfiora il palo con una conclusione rasoterra dal limite, e al 90’ Caputo infrange sull’esterno della rete un ghiotto diagonale. Al Bentegodi finisce col rammarico della Samp, che non scaccia ancora i fantasmi di Salerno, e la gioia del Verona, che si stacca dalla zona retrocessione.

LE PAGELLE

Dawidowicz 5: i movimenti di Caputo gli fanno girare la testa. L’attaccante blucerchiato impiega sempre un tempo di gioco in meno, lui va in affanno. Non è proprio la sua giornata, esce a inizio ripresa.

Terracciano 7: si limita a fare bene le cose semplici, e il campo lo premia. Composto, scarica un cross col contagiri per la zuccata di Henry. Non male per un 2003.

Doig 8: si mangia volentieri le praterie concesse dalla Samp sulla sinistra, e al momento decisivo si fa trovare puntuale sottoporta. Prestazione completa.

Ferrari 5: incerto su interventi basilari, si fa sormontare da Henry in occasione dell’1-1 scaligero.

Sabiri 5: i gialloblu gli prendono presto le misure, lui fatica a trovare la posizione per incidere, fino a demoralizzarsi sui palloni più facili.

Caputo 7: impiega 40’ per carburare, poi regala un acuto da cineteca. Tiro a giro da angolazione proibitiva, e partita sbloccata.

IL TABELLINO

VERONA-SAMPDORIA 2-1

Verona (3-5-2): Montipò 6; Coppola 6,5, Hien 5,5, Dawidowicz 5 (1’st Gunter 6); Terracciano 7 (43’st Hongla), Veloso 6 (40’st Depaoli), Ilic 6 (28’st Tameze 6,5), Doig 8; Lazovic 7, Lasagna 6 (28’st Kallon 6); Henry 7.

A disp.: Chiesa, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Ceccherini, Djuric, Cabal, Sulemana, Cortinovis. All. Cioffi 7

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6,5; Bereszynski 5,5 (27’st Léris 5,5), Ferrari 5, Colley 6,5, Augello 6; Rincon 6,5, Vieira 6 (27’st Villar 6), Verre 5,5 (15’st Djuricic 6,5); Sabiri 5 (34’st Pussetto 5,5); Quagliarella 5,5 (15’st Gabbiadini 5,5), Caputo 7.

A disp.: Ravaglia, Amione, Conti, Murillo, Yepes, Murru. All. Giampaolo 5

Arbitro: Valeri.

Marcatori: 40’ Caputo (S), 45’ Audero (S) aut., 48’ Doig (V)

Ammoniti: Ilic (V), Henry (V); Sabiri (S), Colley (S)

LE STATISTICHE

• Il Verona non vinceva una partita di Serie A dopo essere stato in svantaggio dallo scorso 21 gennaio (vs Bologna).

• Il Verona non vinceva un match casalingo in Serie A dallo scorso 4 aprile (1-0 vs Genoa).

• La Sampdoria è la squadra che ha perso più trasferte in Serie A nel 2022 (10).

• Il Verona è l’unica squadra ad avere due giocatori nati dall’1/1/2001 in poi con almeno un gol in questo campionato (Kallon e Doig).

• Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 20/21) il Verona ha mandato in gol sei giocatori nati dall'1/1/2000 in avanti, almeno due più di qualsiasi altra formazione in questo intervallo temporale.

• Doig è il 3° difensore a segnare al debutto da titolare con il Verona in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

• Josh Doig è il secondo giocatore scozzese a segnare un gol con il Verona in Serie A dopo Joe Jordan (una firma nel campionato 1983/84, anche in quel caso in casa, contro la Sampdoria).

• Josh Doig (20 anni e 109 giorni) è il 2° calciatore più giovane a segnare al debutto da titolare con il Verona in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alberto Gilardino (18 anni e 102 giorni il 15/10/2000 vs Udinese).

• Josh Doig è il più giovane straniero con almeno un gol all’attivo in questa Serie A.

• Francesco Caputo non segnava in trasferta in Serie A dallo scorso 23 aprile, anche in quel caso contro il Verona.

• Tomás Rincón ha servito più assist in questo campionato (due) che nei due interi precedenti (uno totale tra il 20/21 e il 21/22).

• Tomás Rincón ha partecipato ad un gol in due presenze di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 (due con la maglia del Torino).

• Diego Coppola è l'unico giocatore nato dall'1/1/2003 che in questa Serie A vanta più di due gare da titolare (quattro, almeno due più di qualsiasi altro).

• Il Verona è l'unica squadra di questo campionato che conta almeno cinque giocatori differenti nati dall'1/1/2001 in poi con almeno una gara da titolare in questa Serie A.