Serie A, Verona-Salernitana 1-0: Ngonge porta l'Hellas a -2 dalla salvezza

VERONA-SALERNITANA 1-0

Il belga segna ancora e, dopo la rete del pari contro la Lazio, è decisivo nella vittoria sui campani. Zaffaroni e Bocchetti festeggiano un altro successo, ora lo Spezia è vicino

Prosegue la marcia dell'Hellas Verona, sapientemente guidato dal duo Zaffaroni-Bocchetti a un'altra vittoria in uno scontro diretto per la zona-salvezza. I gialloblù sconfiggono infatti 1-0 la Salernitana grazie alla rete di Ngonge, imbeccato da Lazovic per il suo secondo gol consecutivo in Serie A, e si avvicinano alla zona-salvezza. L'Hellas sale infatti a 17 punti, -2 dallo Spezia quartultimo, mentre i campani si fermano a quota 21.

LA PARTITA

L'Hellas Verona del duo Zaffaroni-Bocchetti non si ferma più e sconfigge 1-0 la Salernitana: è la terza vittoria in sette gare per la coppia alla guida degli scaligeri, con 12 punti in 7 gare nel 2023. Avvio ruvido al Bentegodi, con l'Hellas a fornire la miglior impressione. Nella seconda metà del primo tempo, il Verona va vicino al gol: la miglior chance è di Duda, con una spaccata a lato di un soffio, e anche Gaich non trova la porta. La rete, più che meritata, arriva al 31': Doig aziona Lazovic, che s'invola sulla sinistra e mette in mezzo un pallone morbido, deviato in gol al volo da Ngonge. Si tratta del secondo gol in altrettante gare da titolare per il belga (ex Groningen), che tre minuti prima si era visto annullare un'altra rete per un evidente fuorigioco. I gialloblù si limitano così a controllare nel finale di tempo, contro una Salernitana lenta e inoffensiva fino al recupero: Dia calcia a lato di poco nell'unica azione davvero pericolosa dei granata, impensierendo Montipò. Una conclusione che, però, non dà la scossa ai campani. Nella ripresa, infatti, domina ancora il Verona, che al 66' si vede concedere e poi negare (giustamente) dal Var un rigore: non c'era fallo di Pirola su Doig. I gialloblù tremano sulla punizione di Sambia, ma hanno due grandi chances: Sepe respinge sia il tiro a incrociare di Duda che la conclusione di Lazovic, quest'ultima in due tempi. Spreca una clamorosa chance, invece, Piątek calciando a lato da ottima posizione. Nel finale ecco il forcing della Salernitana, con Dia a sfiorare la rete da fuori area, ma il Verona regge e vince 1-0. L'Hellas si porta 17 punti e riapre la corsa-salvezza: lo Spezia dista solo due lunghezze, la Salernitana quattro. I campani, tre punti nelle ultime cinque, ora devono guardare alle loro spalle.

LE PAGELLE

Lazovic 7 - Si conferma il trascinatore dell'Hellas Verona, in una stagione che ha vissuto la sua svolta non appena è stato avanzato nei trequartisti alle spalle della punta: due assist per Ngonge, per la rete annullata e il gol-vittoria, altrettante chances create in proprio e un'altra super-prestazione.

Ngonge 6.5 - Due partite da titolare in Serie A e altrettanti gol. L'ex Groningen è una delle grandi intuizioni dei gialloblù sul mercato, e ha avuto subito un grande impatto: dopo la rete del pari contro la Lazio, il gol-vittoria nello scontro-salvezza. Mezzo voto in meno per una ripresa decisamente anonima.

Dia 6 - Il migliore dei suoi, in una serata storta per tutta la Salernitana: un'occasione per tempo nel recupero e altrettante reti sfiorate. Sono sue, di fatto, tutte le chances offensive dei campani.

Candreva 5.5 - Doig e Lazovic viaggiano a tutt'altra velocità e lo mandano in tilt in un primo tempo in cui si limita a legger loro la targa. Viene sostituito nell'intervallo, dopo una frazione da incubo.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò 6; Coppola 5.5, Hien 6.5, Magnani 6 (19' st Dawidowicz 6); Depaoli 6, Duda 6.5 (41' st Verdi sv), Tameze 6, Doig 6.5 (41' st Faraoni sv); Ngonge 6.5 (32' st Lasagna sv), Lazovic 7; Gaich 6 (19' st Abildgaard 6). All. Zaffaroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Kallon, Joselito.

SALERNITANA (3-5-2) - Sepe 6; Bronn 5.5, Troost-Ekong 5.5 (37' st Gyömbér sv), Pirola 6 (35' st Valencia sv); Candreva 5.5 (11' st Sambia 6), Črnigoj 5.5 (11' st Piątek 5.5), Nicolussi Caviglia 5.5 (11' st Coulibaly 6), Vilhena 6, Bradaric 5.5; Bonazzoli 5.5, Dia 6. All. Nicola. A disposizione: Fiorillo, Ochoa, Daniliuc, Bohinen, Botheim, Kastanos, Iervolino, Lovato.

Arbitro: Valeri.

Marcatori: 31' Ngonge (V).

Ammoniti: Bronn (S), Magnani (V), Coulibaly (S), Pirola (S), Verdi (V).

LE STATISTICHE

Il Verona è rimasto imbattuto in quattro partite consecutive in Serie A (2V, 2N) per la prima volta da marzo 2022.

La Salernitana non è andata a segno in due incontri di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso agosto.

Il Verona ha ottenuto 12 punti in Serie A nel 2023 (3V, 3N, 1P), solo sei formazioni hanno fatto meglio nel periodo (Napoli, Atalanta, Roma, Monza, Inter e Juventus).

Il Verona ha subito otto tiri in questa gara, meno rispetto a quanti ne aveva concessi in ogni altra partita di questa Serie A.

Darko Lazovic è uno dei due centrocampisti capaci di segnare almeno tre gol e servire almeno tre assist nel 2023 nei cinque grandi campionati europei, insieme a Marco van den Broomen del Tolosa.

Darko Lazovic è stato coinvolto in sette gol in questo campionato (tre reti e quattro assist), solo uno in meno rispetto a tutta la scorsa Serie A (otto, ma con 16 presenze in più).

Cyril Ngonge è solo il secondo giocatore del Verona capace di andare a segno in ciascuna delle prime due presenze casalinghe in Serie A in gialloblù nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Gianluca Caprari nel 2021.

Cyril Ngonge è il secondo giocatore belga capace di segnare nelle prime due gare da titolare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Romelu Lukaku nel 2019.

Lorenzo Pirola ha vinto 10 duelli aerei in questo incontro, più di ogni altro giocatore della Salernitana in una gara di questa Serie A.