Serie A, Verona-Milan 1-3: Theo-Pulisic-Chukwueze, Milan a +3 sulla Juventus

VERONA-MILAN 1-3

I rossoneri vincono al Bentegodi e consolidano il secondo posto. Da valutare Kalulu, out all’intervallo

Verona-Milan, le foto del match

























































1 di 30 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La ventinovesima giornata di Serie A sorride al Milan, che vince per 3-1 in casa dell’Hellas Verona e consolida il secondo posto in classifica, portandosi a +3 dalla Juventus. Theo Hernandez sblocca la sfida al 43’, Pulisic raddoppia al 50’ con un tap-in sul tiro di Okafor e Chukwueze la chiude all’80’. Noslin sigla al 65’ la rete scaligera con un gran gol da fuori area. Kalulu esce all’intervallo per una distorsione al ginocchio.

LA PARTITA

Pioli recupera Maignan e sceglie Okafor come centravanti, ma la prima occasione del match capita a Tomori dopo tre minuti di gioco: Theo Hernandez pennella un calcio di punizione dalla sinistra ed il centrale colpisce a lato con un destro al volo. Al 20’ Montipò salva i padroni si casa con un intervento prodigioso sull'attaccante svizzero, che sugli sviluppi di un corner indirizza un potente destro al volo verso l’incrocio dei pali ma si vede negare il gol dal portiere, salvato anche dal legno alto. I rossoneri comandano il gioco e due minuti dopo trovano un’altra traversa clamorosa con Pulisic: Theo taglia il campo e serve lo statunitense, che calcia di potenza ma trova il montante. L'episodio risveglia l’Hellas, bravo ad innescare Noslin sulla destra in più occasioni, una delle quali si chiude con un destro ad incrociare che esce di poco. Il minuto buono per il vantaggio rossonero è il 44’: Leao lancia Theo Hernandez sulla sinistra, l'esterno vince due rimpalli con Folorunsho e Duda e batte Montipò con l'esterno (già diffidato, il 19 viene poi ammonito sull’esultanza).

Kalulu lascia il posto a Gabbia in avvio di ripresa per una distorsione al ginocchio da valutare, ma i rossoneri raddoppiano al 50’: Dawidowicz pasticcia, Okafor gli ruba palla e calcia col sinistro, la respinta di Montipò favorisce il tap in di Pulisic. Noslin ha la chance del 2-1 all'ora di gioco, ma il suo colpo di testa da pochi passi termina alto. L'attaccante si fa perdonare cinque minuti dopo, recuperando sulla trequarti e scaraventando un bolide alle spalle di Maignan. Il Milan inserisce Giroud per reagire ed è proprio il numero nove a mandare in porta Leao, che a tu per tu con Montipò calcia clamorosamente a lato. Il gol che chiude la partita arriva all’80’ e lo firma il neo entrato Chukwueze con un bellissimo tiro al volo sugli sviluppi di un corner. Noslin sfiora la doppietta con un altro tiro dalla distanza, poi tocca all'esterno nigeriano dei rossoneri andare ad un passo dal poker prima del fischio finale con una conclusione dal limite. Swiderski impegna Maignan nel recupero, ma il risultato non cambia. Con questa vittoria il Milan sale a 62 punti, tre in più della Juventus terza, mentre il Verona resta a +2 dalla zona salvezza.

LE PAGELLE

Okafor 6.5: fatica nei movimenti nei primi minuti, poi s'inventa un gran destro che non entra in rete per meriti di Montipò e un pizzico di sfortuna. I suoi movimenti mettono in difficoltà la difesa avversaria ed è decisivo sul raddoppio;

Pulisic 7: sfiora la quarta rete consecutiva in dieci giorni spaccando la traversa, la realizza in avvio di ripresa con un tap-in. È un costante pericolo per la corsia mancina avversaria, anche se non ineccepibile in occasione del gol avversario;

Theo Hernandez 7.5: il treno rossonero è incontenibile per tutto il primo tempo e porta avanti gli ospiti con un'azione personale. Secondo tempo consistente in entrambe le fasi;

Noslin 7: autentica spina nel fianco per i rossoneri, sfiora la rete e provoca l'ammonizione di Tomori nella prima mezz'ora. Fallisce da pochi passi il 2-1 nella ripresa, poi lo realizza con una perla dal limite;

Montipò 7: l'intervento su Okafor è prodigioso, si ripete in occasione del 2-0 ma questa volta è sfortunato sulla respinta.

IL TABELLINO

Hellas Verona-Milan 1-3

Hella Verona (4-2-3-1): Montipò 7; Centonze 6, Coppola 6, Dawidowicz 5 (dal 12’ st Magnani 6), Cabal 5 (dal 31’ st Vinagre 6); Duda 5.5, Serdar 5.5 (dal 1’ st Silva 6); Suslov 6, Folorunsho 6 (dal 12’ st Swiderski 6), Lazovic 5.5 (dal 12’ st Mitrovic 6); Noslin 7. A disposizione: Perilli, Chiesa, Tchatchoua, Belahyane, Tavsan, Charlys, Bonazzoli. All. Baroni

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Kalulu 6 (dal 1’ st Gabbia 6), Tomori 6.5 (dal 38’ st Kjaer sv), Hernandez 7.5; Bennacer 5.5, Reijnders 6; Pulisic 7 (dal 21’ st Musah 5.5), Loftus-Cheek 5.5 (dal 21’ st Giroud 6), Leao 5.5; Okafor 6.5 (dal 29’ st Chukwueze 7). A disposizione: Sportiello, Nava, Florenzi, Thiaw, Terracciano, Adli, Jovic. All. Pioli

Arbitro: Mariani

Marcatori: 44’ Hernandez (M), 50’ Pulisic (M), 65’ Noslin (V), 80’ Chukwueze (M)

Ammoniti: Serdar (V), Tomori (M), Hernandez (M), Baroni (V), Reijnders (M)



LE STATISTICHE

Il Milan ha superato quota 5000 gol in Serie A (5001), terza squadra della storia a riuscirci dopo Juventus e Inter.

Il Milan ha raccolto 26 punti in Serie A nel 2024 in 11 partite, solo l’Inter con 30 ne ha collezionati di più nel periodo.

Il Verona è la squadra che ha segnato più gol da fuori area nel 2024 nei maggiori cinque tornei europei (6).

Era dal 3 dicembre contro l’Udinese (14esima giornata) che il Verona non subiva almeno 3 gol in uno stesso match di Serie A.

Christian Pulisic ha eguagliato la sua miglior stagione realizzativa nei maggiori cinque campionati europei (nove gol come nel 2019/20 con il Chelsea) e ha invece stabilito la sua miglior stagione in generale (12 centri) in carriera considerando tutte le competizioni.

Christian Pulisic (9) ha eguagliato Weston McKennie (9) in 1ª posizione tra i migliori marcatori americani in Serie A.

Théo Hernández è il difensore che conta più gol (27) in Serie A dal suo arrivo nella competizione (2019/20).

Solo Grimaldo, Frimpong e Gosens hanno segnato più gol di Théo Hernández (5) tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei 23/24.

Da quando gioca nel Milan (2019/20), Théo Hernández è il quarto difensore dei maggiori cinque campionati europei per partecipazioni a gol (47, grazie a 27 reti e 20 assist); meglio di lui solo Alexander-Arnold, Hakimi e Raphael Guerreiro.

Théo Hernández ha segnato finora 27 gol in Serie A e ha agganciato al secondo posto Aldo Maldera (27) tra i difensori che contano più marcature con la maglia del Milan nel massimo campionato (primo Paolo Maldini a quota 29).

Dal suo esordio con il Verona (28 gennaio), nessun giocatore dell’Hellas ha segnato più gol di Noslin in Serie A (due come Folorunsho).

Samuel Chukwueze è il secondo giocatore nigeriano a trovare il gol in Serie A con la maglia del Milan – il primo è stato Taribo West, contro l’Udinese, nel maggio 2000.

Fikayo Tomori raggiunge oggi le 100 presenze in Serie A, solo Chris Smalling ne conta di più tra i giocatori inglesi nell’era dei tre punti a vittoria.

Lorenzo Montipò arriva oggi a 100 presenze in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona.